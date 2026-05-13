Habló la abogada de la mujer acusada de tener sexo en un avión y lanzó una fuerte denuncia

“El hecho no ocurrió, mi clienta no tiene nada que ver”, afirmó la letrada, quien además remarcó que todavía no existe una imputación definitiva en la causa judicial.

El episodio se conoció luego de que varios pasajeros denunciaran ante la tripulación que una pareja estaba manteniendo relaciones sexuales durante el vuelo. Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional Rosario Islas Malvinas, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) demoraron a ambos pasajeros.

Detalles detrás del vínculo de los involucrados

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el vínculo entre los involucrados. Según explicó Soccia, la mujer y el arquitecto acusado no tenían relación previa y se conocieron durante el viaje. “No lo conocía. Se conocieron en el vuelo, es el único contacto que tuvieron”, sostuvo la defensora.

Además, aclaró que su clienta había viajado al exterior para visitar familiares y negó que hubiera menores de edad cerca del lugar donde ocurrió el supuesto incidente.

La causa tomó fuerte repercusión luego de que trascendieran testimonios de pasajeros, entre ellos el de una periodista que viajaba en la misma fila y que inicialmente respaldó la versión de un comportamiento inapropiado.

La defensa denunció hostigamiento y evalúa acciones legales

La abogada también cuestionó el tratamiento público del caso y aseguró que la mujer atraviesa una situación psicológica delicada debido a la exposición mediática.

“Su celular está explotado de mensajes agresivos. Las redes tienen comentarios con humillación y hostigamiento. Está con ayuda psiquiátrica”, afirmó en declaraciones radiales.

Además, denunció que se difundieron imágenes personales e incluso fotografías de la hija de la mujer.

En ese contexto, adelantó que analizan posibles acciones legales contra la aerolínea y la PSA por la manera en la que se manejó el operativo. “Podría haber responsabilidad de la empresa y de la PSA. Vamos a evaluar si se cumplieron los protocolos”, señaló.