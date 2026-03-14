Aumenta el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto costará viajar desde el lunes 16 de marzo
El incremento será del 7,6% y corresponde al último tramo del ajuste total de 41,46% dispuesto por la Secretaría de Transporte de la Nación.
Aumenta el boleto de colectivo en el AMBA: cuánto costará viajar desde el lunes 16 de marzo.
Desde este lunes 16 de marzo, elboleto de los colectivos de jurisdicción nacional que circulan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a aumentar. La suba será del 7,6%, según lo dispuesto por la Secretaría de Transporte de la Nación, y corresponde al último tramo del incremento total del 41,46% definido por el Gobierno.
Con esta actualización, el boleto mínimo pasará de $650 a $700 para las 104 líneas nacionales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano bonaerense, utilizadas diariamente por millones de pasajeros.
El ajuste completa el esquema de aumentos escalonados iniciado a comienzos de 2026. El tramo anterior se aplicó en febrero, cuando la tarifa mínima subió de $494,83 a $650. Desde el Gobierno explicaron que la medida busca recomponer gradualmente los costos del sistema de transporte público.
Aumento del colectivo: cuánto costará el boleto desde el 16 de marzo
Con el nuevo ajuste, el cuadro tarifario para las líneas nacionales del AMBA quedará de la siguiente manera:
0 a 3 kilómetros: $700
3 a 6 kilómetros: $779,78
6 a 12 kilómetros: $839,86
12 a 27 kilómetros: $899,99
Más de 27 kilómetros: $959,71
En el caso de quienes utilicen tarjetas SUBE sin nominalizar, el costo será considerablemente mayor. Las tarifas oscilarán entre $1113 y $1525,94, según la distancia recorrida.
Qué líneas de colectivo aumentan en el AMBA
El incremento alcanza a 104 líneas nacionales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con distintos municipios del Gran Buenos Aires. Entre ellas se encuentran algunas de las más utilizadas del sistema:
Diferencias de tarifas entre Nación, Provincia y Ciudad
El aumento se produce en un contexto en el que también subieron los boletos de colectivos administrados por otras jurisdicciones del AMBA.
A comienzos de marzo:
Las líneas de la provincia de Buenos Aires registraron una suba del 4,9%.
Las líneas que operan solo dentro de la Ciudad de Buenos Aires aumentaron 5,1%.
Desde 2025, las tarifas del transporte público se ajustan mensualmente según la inflación más un adicional del 2%. Pese al nuevo incremento, todavía existen diferencias entre los cuadros tarifarios del AMBA.
Las líneas que dependen del gobierno bonaerense de Axel Kicillof tienen en marzo un boleto mínimo de $832,57, lo que implica una brecha superior al 18% respecto de las líneas nacionales.
En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, el boleto mínimo es de $681,85. Con el aumento del 16 de marzo, las líneas nacionales pasarán a ser hasta un 2,6% más caras que las que circulan exclusivamente dentro del territorio porteño.
El próximo ajuste tarifario para los colectivos de jurisdicción provincial y porteña está previsto para el 1° de abril.