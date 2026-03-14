Dijo que su pareja se descompensó durante un encuentro sexual, pero la autopsia desmintió su versión

Lo que comenzó como una supuesta emergencia médica en la madrugada del pasado miércoles en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, terminó convirtiéndose en una investigación por presunto femicidio.
El hecho ocurrió en la localidad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.
Lo que comenzó como una supuesta emergencia médica en la madrugada del pasado miércoles en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, terminó convirtiéndose en una investigación por presunto femicidio.
Ada Barrozo Quilo, de 44 años, falleció en una vivienda del barrio 132 Viviendas mientras se encontraba con su pareja, S. F. Navarro, de 34 años. Aunque inicialmente el hombre afirmó que la mujer se había descompensado durante un encuentro íntimo, los resultados de la autopsia destruyeron su versión de los hechos.
El hecho ocurrió cerca de las 2:40 de la mañana en una propiedad ubicada sobre la calle Las Margaritas al 1500. Según el relato inicial de Navarro, la mujer comenzó a manifestar serias dificultades para respirar de manera repentina. Ante esta situación, el hombre llamó a una ambulancia y contactó a un amigo de 28 años para que lo ayudara.
Al llegar el personal de salud y los efectivos de la Comisaría Quinta, encontraron a Navarro intentando realizar maniobras de RCP. Sin embargo, los médicos constataron que la mujer ya no tenía signos vitales. En ese momento, la Justicia caratuló el caso preventivamente como “muerte dudosa”, a la espera de los peritajes forenses.
El giro definitivo en la causa se produjo cuando el cuerpo de Barrozo Quilo fue trasladado a la morgue judicial. El informe de la autopsia descartó de plano la hipótesis de una muerte por causas naturales o un paro cardiorrespiratorio. Los especialistas detectaron signos claros de asfixia mecánica provocada por un estrangulamiento manual.
Con esta prueba contundente, la Justicia ordenó de inmediato la detención de Navarro, quien pasó de ser testigo conmocionado al principal sospechoso del crimen. La investigación, ahora bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, busca determinar si el hecho ocurrió en el marco de una práctica sexual violenta o si se trató de un femicidio directo.
Tras conocerse la detención, el entorno familiar de la víctima rompió el silencio. Valery Antezana, hija de Ada, brindó un testimonio desgarrador en el que aseguró que su madre era víctima de violencia de género.
“Sabíamos que a mi mamá la golpeaba, se le habló muchísimas veces de que no se deje golpear”, confesó la joven a La Opinión Austral. En la misma línea, agregó que la familia había intentado ayudarla a salir de esa "relación tóxica" en reiteradas ocasiones.
“No merecía esta muerte tan triste”, concluyó su hija mientras aguarda que la indagatoria a Navarro eche luz sobre los últimos minutos de vida de su madre.