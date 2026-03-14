Dijo que su pareja se descompensó durante un encuentro sexual, pero la autopsia desmintió su versión

La autopsia desmintió la versión del hombre

Ada Barrozo Quilo

El giro definitivo en la causa se produjo cuando el cuerpo de Barrozo Quilo fue trasladado a la morgue judicial. El informe de la autopsia descartó de plano la hipótesis de una muerte por causas naturales o un paro cardiorrespiratorio. Los especialistas detectaron signos claros de asfixia mecánica provocada por un estrangulamiento manual.

Con esta prueba contundente, la Justicia ordenó de inmediato la detención de Navarro, quien pasó de ser testigo conmocionado al principal sospechoso del crimen. La investigación, ahora bajo la órbita del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Caleta Olivia, busca determinar si el hecho ocurrió en el marco de una práctica sexual violenta o si se trató de un femicidio directo.

La hija de la mujer apuntó contra su pareja: "Sabíamos que la golpeaba"

Tras conocerse la detención, el entorno familiar de la víctima rompió el silencio. Valery Antezana, hija de Ada, brindó un testimonio desgarrador en el que aseguró que su madre era víctima de violencia de género.

“Sabíamos que a mi mamá la golpeaba, se le habló muchísimas veces de que no se deje golpear”, confesó la joven a La Opinión Austral. En la misma línea, agregó que la familia había intentado ayudarla a salir de esa "relación tóxica" en reiteradas ocasiones.

“No merecía esta muerte tan triste”, concluyó su hija mientras aguarda que la indagatoria a Navarro eche luz sobre los últimos minutos de vida de su madre.