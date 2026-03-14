Caso de la argentina detenida en Brasil por racismo: su abogada admitió que podría recibir una condena
Carla Junqueira, defensora de Agostina Páez, la santiagueña detenida en Río de Janeiro por injuria racial, busca que cumpla con una posible pena en Argentina.
Caso de la argentina detenida en Brasil por racismo: su abogada admitió que podría recibir una condena.
La abogada Carla Junqueira, defensora de Agostina Páez, la abogada santiagueña detenida en Brasil por injuria racial, aseguró que su clienta probablemente deberá cumplir algún tipo de condena. La estrategia de la defensa apunta a que la pena pueda ser ejecutada en Argentina.
Según informaron fuentes judiciales, Páez se encuentra con prisión preventiva domiciliaria en Río de Janeiro, mientras continúa el proceso judicial. La fiscalía brasileña solicitó una pena de hasta 15 años de prisión efectiva, una cifra que la defensa considera improbable.
En declaraciones al programa en Radio Rivadavia, Junqueira explicó que el pedido de la fiscalía se basa en la suma de tres delitos en concurso material, lo que permitiría aplicar la pena máxima de cada uno.
Sin embargo, la abogada afirmó que esa hipótesis no se sostiene con las pruebas disponibles en el expediente. “Quince años de cárcel lo veo muy difícil porque para eso tendrían que sumarse las penas máximas de tres delitos distintos”, señaló. Y agregó: “No hay pruebas en el expediente que confirmen que hubo tres delitos ni tres víctimas en momentos diferentes”.
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Qué pruebas presentó la fiscalía
Según explicó la defensora, la acusación sostiene que Páez habría discriminado a tres empleados del bar donde ocurrió el episodio que derivó en la causa judicial.
Para sostener esa acusación, la fiscalía menciona como pruebas:
El video que se viralizó en redes sociales
Las declaraciones de las presuntas víctimas
El testimonio del gerente del bar
Imágenes de cámaras de seguridad del interior del local
De acuerdo con la postura de la acusación, las declaraciones coinciden entre sí y los videos respaldarían esas versiones, lo que permitiría hablar de tres hechos delictivos diferentes.
La defensa sostiene que el video no prueba los delitos
La defensa de la joven argentina sostiene una interpretación distinta de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad. “El contenido del video del interior del bar es absolutamente inconclusivo. No hay ninguna imagen que confirme que hubo delitos allí”, explicó Junqueira.
Según su relato, en las imágenes solo se observa una discusión entre tres jóvenes y empleados del local por el pago de la cuenta, sin audio que permita identificar insultos o expresiones discriminatorias. “En el video se ve que están discutiendo.No se escucha nada y el bar estaba prácticamente vacío”, indicó.
El gesto que originó la denuncia
La abogada también se refirió al momento que originó la causa judicial. Según explicó, tras la discusión dentro del bar, las jóvenes intentaron subirse al auto de unos amigos, pero los empleados del lugar se lo habrían impedido porque la cuenta no estaba pagada. “Agostina estaba alterada, nerviosa y asustada. Cuando salió del bar hizo un gesto obsceno hacia un empleado de seguridad”, relató.
De acuerdo con Junqueira, ese gesto, que en Brasil constituye un delito, fue una reacción inmediata en medio de una situación de tensión. “Fue lo que llamamos retorsión inmediata, una reacción de calentura en ese momento”, explicó.
La defensa sostiene que el delito más grave que podría aplicarse tiene una pena mínima de dos años. “Vamos a intentar pedirle al juez distintas maneras de cumplir la pena”, señaló la abogada. Sin embargo, explicó que la legislación brasileña es estricta en casos de racismo y discriminación. “Las Cortes ya se pronunciaron: en casos de racismo no se puede aplicar probation ni tareas comunitarias”, remarcó.
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El objetivo de la defensa: que cumpla la pena en Argentina
Más allá del proceso judicial en Brasil, la estrategia de la defensa apunta a que Páez pueda cumplir la eventual condena en Argentina, bajo algún esquema de monitoreo.
“Hay garantías de que ella podría continuar el cumplimiento de la pena desde Argentina”, sostuvo Junqueira. Según indicó, en ese escenario la joven podría participar en campañas de concientización y otras actividades vinculadas a la prevención de la discriminación.
La abogada concluyó que, más allá del resultado final del juicio, su defendida deberá enfrentar alguna sanción judicial, aunque considera que el pedido de 15 años de prisión solicitado por la fiscalía es excesivo y difícil de sostener en el proceso.