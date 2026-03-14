Caso de la argentina detenida en Brasil por racismo: su abogada admitió que podría recibir una condena.

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Qué pruebas presentó la fiscalía

Según explicó la defensora, la acusación sostiene que Páez habría discriminado a tres empleados del bar donde ocurrió el episodio que derivó en la causa judicial.

Para sostener esa acusación, la fiscalía menciona como pruebas:

El video que se viralizó en redes sociales

Las declaraciones de las presuntas víctimas

El testimonio del gerente del bar

Imágenes de cámaras de seguridad del interior del local

De acuerdo con la postura de la acusación, las declaraciones coinciden entre sí y los videos respaldarían esas versiones, lo que permitiría hablar de tres hechos delictivos diferentes.

720 - 2026-03-14T195534.450 Agostina Páez, la santiagueña detenida en Río de Janeiro por injuria racial.

La defensa sostiene que el video no prueba los delitos

La defensa de la joven argentina sostiene una interpretación distinta de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad. “El contenido del video del interior del bar es absolutamente inconclusivo. No hay ninguna imagen que confirme que hubo delitos allí”, explicó Junqueira.

Según su relato, en las imágenes solo se observa una discusión entre tres jóvenes y empleados del local por el pago de la cuenta, sin audio que permita identificar insultos o expresiones discriminatorias. “En el video se ve que están discutiendo. No se escucha nada y el bar estaba prácticamente vacío”, indicó.

El gesto que originó la denuncia

La abogada también se refirió al momento que originó la causa judicial. Según explicó, tras la discusión dentro del bar, las jóvenes intentaron subirse al auto de unos amigos, pero los empleados del lugar se lo habrían impedido porque la cuenta no estaba pagada. “Agostina estaba alterada, nerviosa y asustada. Cuando salió del bar hizo un gesto obsceno hacia un empleado de seguridad”, relató.

De acuerdo con Junqueira, ese gesto, que en Brasil constituye un delito, fue una reacción inmediata en medio de una situación de tensión. “Fue lo que llamamos retorsión inmediata, una reacción de calentura en ese momento”, explicó.

La defensa sostiene que el delito más grave que podría aplicarse tiene una pena mínima de dos años. “Vamos a intentar pedirle al juez distintas maneras de cumplir la pena”, señaló la abogada. Sin embargo, explicó que la legislación brasileña es estricta en casos de racismo y discriminación. “Las Cortes ya se pronunciaron: en casos de racismo no se puede aplicar probation ni tareas comunitarias”, remarcó.

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El objetivo de la defensa: que cumpla la pena en Argentina

Más allá del proceso judicial en Brasil, la estrategia de la defensa apunta a que Páez pueda cumplir la eventual condena en Argentina, bajo algún esquema de monitoreo.

“Hay garantías de que ella podría continuar el cumplimiento de la pena desde Argentina”, sostuvo Junqueira. Según indicó, en ese escenario la joven podría participar en campañas de concientización y otras actividades vinculadas a la prevención de la discriminación.

La abogada concluyó que, más allá del resultado final del juicio, su defendida deberá enfrentar alguna sanción judicial, aunque considera que el pedido de 15 años de prisión solicitado por la fiscalía es excesivo y difícil de sostener en el proceso.