Terrible video: se desprendió la ventana de un colectivo y una chica murió al caer por el agujero

Según el registro horario de las imágenes, alrededor de las 12:23 la ventana comenzó a desprenderse del marco. Poco más de un minuto después, cuando el colectivo tomó una curva, la mujer soltó la barra y la ventana terminó saliendo completamente de su lugar, lo que provocó que la pasajera cayera hacia el costado de la ruta.

En la caída, Renata golpeó violentamente la cabeza contra el asfalto.

El conductor detuvo el colectivo de inmediato y varios pasajeros bajaron para asistirla. La joven logró incorporarse y fue trasladada de urgencia a un hospital, donde los médicos diagnosticaron un grave traumatismo craneoencefálico.

Murió tres días después a causa de las heridas. La víctima dejó dos hijos, de seis y ocho años.

accidente3

Versiones enfrentadas sobre lo ocurrido

El conductor del colectivo declaró ante las autoridades que transportaba 77 pasajeros, una cifra que, según indicó, se encontraba dentro del límite permitido.

Además, sostuvo que la mujer “decidió por cuenta propia saltar la barrera y ocupar un lugar no destinado a pasajeros” dentro del vehículo.

Sin embargo, la familia de la víctima sostiene otra versión. La abogada que los representa, Gabriella Prado, aseguró que el conductor vio a Renata ubicarse en ese lugar y no se lo impidió.

Según explicó la letrada, las imágenes muestran que la joven indicó hacia dónde se dirigía dentro del colectivo y que el chofer continuó el recorrido sin detener el viaje, hasta que la ventana se desprendió por una posible falla estructural.

Investigación y reclamo de la familia

La empresa responsable del servicio, Sancetur, informó que el caso se encuentra bajo análisis de su área jurídica y evitó realizar declaraciones públicas.

Por su parte, la municipalidad de São Sebastião inició una investigación administrativa para determinar qué ocurrió. Las autoridades solicitaron registros operativos, imágenes internas del sistema de seguridad y documentación técnica del colectivo, además de ordenar una inspección del vehículo involucrado.

El caso también avanzó en la Justicia. En el último mes se dictó una medida cautelar para que la municipalidad y la empresa de transporte paguen una pensión alimentaria mensual a los hijos de Renata.

Desde la muerte de la joven, los padres de la víctima quedaron a cargo de los niños. Sin embargo, denunciaron que aún no recibieron ningún pago.

“Son dos chicos que están sin madre y necesitan apoyo psicológico. A veces se vuelven callados y retraídos, pero todavía no tenemos recursos para cubrir esos gastos”, expresó el padre de Renata, Sérgio Yassu Nakama.