José Coronado arrasa en Netflix con su mejor serie y es el thriller español más visto

Milena Smit interpreta a Miren Rojo con una intensidad que sostiene el peso emocional de la historia. Su personaje atraviesa momentos extremos mientras intenta acercarse a la verdad.

Junto a ella aparece José Coronado, un actor consolidado dentro del audiovisual español que aporta presencia y autoridad a la trama.

En La chica de nieve 2: El juego del alma, la segunda adaptación de la saga de novelas de Javier Castillo, cuenta de nuevo con Milena Smit (El hoyo 2, Madres paralelas) en el papel de Miren Rojo. Se incorpora a esta nueva temporada el actor Miki Esparbé (El inocente, Smiley) como Jaime, un nuevo compañero de Miren en el diario Sur que acompañará a la famosa periodista en un nuevo caso de investigación en Málaga.

La chica de nieve Netflix 2.jpg

El universo de Javier Castillo que saltó del libro a la pantalla

El fenómeno empezó mucho antes de la serie. En 2017, el escritor Javier Castillo publicó El día que se perdió la cordura. A partir de ese momento, su nombre comenzó a asociarse con historias cargadas de tensión psicológica y narrativas llenas de giros.

Las novelas del autor conquistaron a miles de lectores. Su estilo directo y adictivo llamó rápidamente la atención de la industria audiovisual. Netflix detectó el potencial y decidió llevar al streaming algunas de sus obras más populares.

La adaptación televisiva terminó siendo uno de los proyectos más ambiciosos dentro del thriller español reciente. La serie fue dirigida por David Ulloa y Laura Alvea, quienes se encargaron de trasladar al formato audiovisual el clima inquietante de los libros.

El resultado fue una producción que respeta la esencia de la historia original y, al mismo tiempo, potencia su intensidad con una narrativa visual que mantiene al espectador en constante tensión.

La chica de nieve 1.jpg

El thriller español que se volvió maratón de fin de semana

Una de las razones por las que la serie logró conquistar al público es su ritmo narrativo. Los episodios duran alrededor de 45 minutos. Esa duración permite que cada capítulo termine con un giro o una revelación que invita inmediatamente a ver el siguiente.

En total, la historia cuenta con dos temporadas y 12 episodios en total. Muchos espectadores terminan viéndola en un solo fin de semana. Ese efecto de maratón inevitable es precisamente uno de los elementos que consolidó su popularidad.

El espectador queda atrapado dentro de un rompecabezas narrativo que se va completando lentamente.

La chica de nieve Netflix 1

Una producción española que conquistó Netflix

El crecimiento de las series españolas dentro de las plataformas internacionales es cada vez más evidente. Producciones como La casa de papel abrieron el camino. Después llegaron otras historias que demostraron que el público global también busca relatos distintos.

En ese contexto, La chica de nieve consolidó su lugar como una de las apuestas más sólidas del thriller reciente.

Su combinación de misterio, emoción y personajes complejos permitió que millones de espectadores se engancharan a una historia que comenzó con una desaparición y terminó revelando mucho más de lo que parecía.

Tráiler oficial de la serie La Chica de Nieve 2 en Netflix