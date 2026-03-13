En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Andrea Rincón
Messi
TREMENDO

La verdad sobre el encuentro íntimo entre Lionel Messi y Andrea Rincón

Un viejo episodio entre Andrea Rincón y el capitán de la Selección, Lionel Messi, volvió a generar repercusión tras nuevas declaraciones que reavivaron la historia.

La verdad sobre el encuentro íntimo entre Lionel Messi y Andrea Rincón

La verdad sobre el encuentro íntimo entre Lionel Messi y Andrea Rincón

La historia volvió a instalarse en el centro de la escena luego de nuevas declaraciones de Andrea Rincón sobre su pasado con Lionel Messi. La actriz reveló recientemente que el capitán de la Selección argentina la tiene bloqueada en Instagram, un comentario que hizo reflotar un viejo episodio que ambos protagonizaron hace más de una década.

Leé también La inesperada confesión de Andrea Rincón sobre Leo Messi que reavivó un fuerte rumor: "Estoy..."
La inesperada confesión de Andrea Rincón sobre Leo Messi que reavivó un fuerte rumor: Estoy...

El supuesto encuentro entre la actriz y el futbolista se remonta al año 2011, cuando Messi visitó la Argentina para disputar un partido con la Selección frente a España. En ese contexto, según contó la propia Rincón en diferentes programas de televisión a lo largo de los años, entre ellos Puro Show (El Trece) y Este es el Show (El Trece), comenzó un intercambio de mensajes que derivó en un breve romance.

De acuerdo con su relato, el vínculo fue corto pero intenso. La actriz contó en su momento que se comunicaban con frecuencia y que incluso ella le había prometido al jugador que le “traería suerte”. Con el paso del tiempo, Rincón recordó aquel episodio con naturalidad e incluso con humor.

En distintas entrevistas describió el encuentro como una experiencia positiva. Llegó a decir que Messi le había parecido un “tipo copado” y también realizó comentarios distendidos sobre su físico. En tono de broma, por ejemplo, mencionó que el futbolista tenía una “cola divina”, frase que rápidamente se viralizó en su momento.

Sin embargo, según su versión, el contacto entre ambos no continuó demasiado tiempo. Rincón explicó que después de ese primer acercamiento siguieron hablando, pero que el jugador empezó a insistir para volver a verla. Esa insistencia fue lo que la llevó a tomar una decisión tajante.

La actriz contó que, ante esa situación, optó por cortar el vínculo y eliminarlo de su lista de contactos para evitar que la siguiera buscando. Así, aquel affaire quedó como una anécdota breve dentro de su historia personal.

Años más tarde, el tema volvió a salir a la luz tras una reciente charla de Rincón en el ciclo Un mañanero (AZZ Streaming). Allí la ex vedette sorprendió al revelar que actualmente Messi la tiene bloqueada en Instagram.

Lejos de mostrarse molesta por la situación, la actriz reaccionó con indiferencia y hasta con humor. “No quiero que me desbloquee, no me interesa, fue en otra vida”, afirmó al recordar aquel episodio que, según ella misma reconoce, quedó definitivamente en el pasado.

Embed
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Andrea Rincón Messi
Notas relacionadas
Qué significa no querer estar en pareja, según la psicología
Torta Argentina de Dolores: la receta de Estefi Colombo para hacer el clásico de 25 capas en casa
El truco del vaso de agua que se volvió viral para mejorar la memoria

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar