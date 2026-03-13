La verdad sobre el encuentro íntimo entre Lionel Messi y Andrea Rincón

Sin embargo, según su versión, el contacto entre ambos no continuó demasiado tiempo. Rincón explicó que después de ese primer acercamiento siguieron hablando, pero que el jugador empezó a insistir para volver a verla. Esa insistencia fue lo que la llevó a tomar una decisión tajante.

La actriz contó que, ante esa situación, optó por cortar el vínculo y eliminarlo de su lista de contactos para evitar que la siguiera buscando. Así, aquel affaire quedó como una anécdota breve dentro de su historia personal.

Años más tarde, el tema volvió a salir a la luz tras una reciente charla de Rincón en el ciclo Un mañanero (AZZ Streaming). Allí la ex vedette sorprendió al revelar que actualmente Messi la tiene bloqueada en Instagram.

Lejos de mostrarse molesta por la situación, la actriz reaccionó con indiferencia y hasta con humor. “No quiero que me desbloquee, no me interesa, fue en otra vida”, afirmó al recordar aquel episodio que, según ella misma reconoce, quedó definitivamente en el pasado.