El conmovedor relato de un jubilado, víctima de las inundaciones en Tucumán: "He perdido todo". 

Voluntarios que llegan donde no llega el Estado

Ante la falta de asistencia oficial permanente, organizaciones civiles comenzaron a crear operativos solidarios. Uno de los referentes es Edgardo Barrionuevo, titular de Guardavidas Unidos, quien junto a su equipo realiza recorridos para llevar alimentos a las familias.

Pero no lo hacen en vehículos oficiales ni en helicópteros: llegan remando en kayaks. “Tenemos que hacer cuatro kilómetros por el agua para llevarles mercadería a los vecinos aislados”, explicó Barrionuevo.

El trayecto es riesgoso, con corrientes fuertes y obstáculos ocultos bajo el agua, pero es la única forma de llegar a las casas que quedaron rodeadas por la inundación.

niogasta-inundado-una-postal-del-drama-en-JF7WIM3GXZHPTMFJYAJBXMEZNI La falta de electricidad genera un problema adicional.

La crisis sanitaria que preocupa a los vecinos

La falta de electricidad genera un problema adicional: la imposibilidad de acceder a agua potable. La palabra de Víctor resumió la situación en un pedido que refleja la desesperación de la comunidad.

“Pedimos que nos conecten la luz para prender la bomba, llenar el tanque y poder bañarnos”, explicó. Entre el agua estancada, el calor y la falta de higiene, crece el temor por posibles enfermedades.

Los vecinos también cuestionan la falta de presencia de las autoridades locales. “Sólo los vecinos me han ayudado”, aseguró Víctor con una frase que se repite entre los habitantes del pueblo. Según los residentes, la falta de limpieza de los cauces y defensas hidráulicas contribuyó a agravar la situación.