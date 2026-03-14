El conmovedor relato de un jubilado víctima de las inundaciones en Tucumán: "He perdido todo"
Víctor contó su experiencia en A24 y se quebró al detallar cómo lo afectó la catástrofe natural: “Duermo en una reposera y perdí las camas de mis nietas”, comentó.
El conmovedor relato de un jubilado, víctima de las inundaciones en Tucumán: "He perdido todo".
La reciente catástrofe hídrica que afectó al sur de Tucumán provocó que varios pueblos quedaron devastados tras la retirada del agua luego de las inundaciones. Sin luz, con poca agua y todos los electrodomésticos y camas arrimadas, el testimonio de los vecinos transmiten dolor y tristeza, como el de Victor que habló en A24: “Lo he periodo todo”.
El jubilado conmovió con su relato al destacar entre lágrimas: “Perdí la cama de mis nietas, la heladera y todo. Vivo por la ayuda de los vecinos porque no puedo volver a comprar todo con la jubilación que tengo... no sé cómo voy a salir adelante, duermo en una reposera”.
De inmediato, Gonzalito Rodríguez propuso una colecta y en pocos minutos la solidaridad de los espectadores recaudó más de 6 millonesde pesos, lo que provocó que Victor tuviera un nudo en la garganta y con la voz cortada expresó: “Gracias, a todos, no tengo palabras”.
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Este ejemplo muestra la realidad que vive todo un pueblo, a quienes le anunciaron que recién tendrán luz el próximo jueves. Mientras tanto, las lluvias provocaron evacuaciones, pérdidas materiales y localidades aisladas por el barro en distintos puntos del sur provincial.
Voluntarios que llegan donde no llega el Estado
Ante la falta de asistencia oficial permanente, organizaciones civiles comenzaron a crear operativos solidarios. Uno de los referentes es Edgardo Barrionuevo, titular de Guardavidas Unidos, quien junto a su equipo realiza recorridos para llevar alimentos a las familias.
Pero no lo hacen en vehículos oficiales ni en helicópteros: llegan remando en kayaks. “Tenemos que hacer cuatro kilómetros por el agua para llevarles mercadería a los vecinos aislados”, explicó Barrionuevo.
El trayecto es riesgoso, con corrientes fuertes y obstáculos ocultos bajo el agua, pero es la única forma de llegar a las casas que quedaron rodeadas por la inundación.
La crisis sanitaria que preocupa a los vecinos
La falta de electricidad genera un problema adicional: la imposibilidad de acceder a agua potable. La palabra de Víctor resumió la situación en un pedido que refleja la desesperación de la comunidad.
“Pedimos que nos conecten la luz para prender la bomba, llenar el tanque y poder bañarnos”, explicó. Entre el agua estancada, el calor y la falta de higiene, crece el temor por posibles enfermedades.
Los vecinos también cuestionan la falta de presencia de las autoridades locales. “Sólo los vecinos me han ayudado”, aseguró Víctor con una frase que se repite entre los habitantes del pueblo. Según los residentes, la falta de limpieza de los cauces y defensas hidráulicas contribuyó a agravar la situación.