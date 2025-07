Aumentos en agosto: con el Subte a más de 1000 pesos, cuáles serán los incrementos en el transporte

Boleto mínimo de colectivo en AMBA: $451

En Ciudad de Buenos Aires: $489

En el Gran Buenos Aires: $490

Boleto mínimo de tren en el AMBA: $280

Subte en CABA (a partir de agosto): $1.032

Aunque los aumentos son notorios, el informe aclara que el transporte del AMBA sigue siendo económico en relación al salario mínimo, mientras que en el interior representa una mayor carga.

Qué sucede con los subsidios al transporte

Los subsidios también presentan diferencias según la jurisdicción. En general, la fijación de tarifas corresponde a los municipios, pero cuando se trata de servicios que cruzan municipios —interjurisdiccionales—, los encargados de definir precios son los gobiernos provinciales o el Estado Nacional, según el caso.

Desde el traspaso de 32 líneas de colectivo que operan exclusivamente en CABA a la administración porteña, el gobierno nacional sólo conserva la regulación de los servicios interjurisdiccionales. Esto incluye conexiones entre CABA y el conurbano bonaerense, además de los servicios entre provincias.

La administración Milei, desde su llegada en diciembre de 2023, ejecutó una fuerte reducción del gasto en subsidios. Desde febrero de 2024, el único subsidio nacional vigente es la tarifa social, que se aplica únicamente a jurisdicciones que participan del Sistema Único de Boleto Electrónico (S.U.B.E).

El resto de los subsidios están ahora bajo la órbita de los gobiernos provinciales y locales, quienes deciden cuánto absorben del costo real del servicio.

paro trenes.jpg Las tarifas de los trenes metropolitanos no se actualizan desde septiembre de 2024.

Qué va a pasar con los trenes metropolitanos

A diferencia de los colectivos y subtes, las tarifas de los trenes metropolitanos no se actualizan desde septiembre de 2024. No se descarta que este congelamiento tarifario se revierta en el corto plazo, aunque hasta ahora no hay anuncios oficiales sobre un nuevo cuadro tarifario para este servicio.

El congelamiento podría responder a una estrategia del gobierno nacional para evitar una escalada simultánea en todos los medios de transporte, especialmente en el contexto inflacionario actual. Sin embargo, si la inflación no desacelera, el congelamiento podría volverse insostenible.