Baby Etchecopar sobre Alberto Fernández y Cristina Kirchner: "Tuvieron 10 veces Covid porque están re locos los dos"

"Hicieron cadena nacional para no decir nada. Son dos improvisados. Nada mejor que ver la parodia que hicieron el viernes para darnos cuenta que estamos gobernados por gente que tiene que ir a un neuropsiquiátrico".

"Dicen que después del Covid quedás con algún problema en alguna neurona. Tuvieron 10 veces Covid porque están re locos los dos. Festejaban YPF sin gasoil en las estaciones de servicio".

"No tienen nada bueno, tienen todo viejo para mostrar. No le pidamos peras al olmo, este olmo no da más frutos".

"Los dos pícaros se están juntando para ver cómo pueden dinamitar el 2023 para el que viene".

"Alberto, Cristina, nos importa un choto que se quieran, que se detesten. Lo único que nos importa es que le están haciendo mal a la Argentina".

"Volvió el pichichi con la promesa"

El editorial completo de Baby Etchecopar