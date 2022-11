Baby Etchecopar: "Este Gobierno es lo más parecido a la prostitución"

"¿Qué querés de este gobierno berreta si empezó con la parrilla vacía?" "¿Qué querés de este gobierno berreta si empezó con la parrilla vacía?"

"No nos podemos quejar de tener a estos delincuentes que desconocen a la Corte Suprema cuando llegaron prometiendo una tira de falda arriba de la parrilla. La degradación estrepitosa de nuestra moral, nunca hay que perder la dignidad de levantar la espada". "No nos podemos quejar de tener a estos delincuentes que desconocen a la Corte Suprema cuando llegaron prometiendo una tira de falda arriba de la parrilla. La degradación estrepitosa de nuestra moral, nunca hay que perder la dignidad de levantar la espada".

"Este Gobierno fue llevándote una tira de asado a la boca. Cuando un gobierno se sustenta sobre una costilla, es lo más parecido a la prostitución, y los resultados son esto: un montón de chantapufes que terminan llevando a los pobres como ganado". "Este Gobierno fue llevándote una tira de asado a la boca. Cuando un gobierno se sustenta sobre una costilla, es lo más parecido a la prostitución, y los resultados son esto: un montón de chantapufes que terminan llevando a los pobres como ganado".

"Si ustedes son tan inocentes, ¿cómo no lo demostraron todos estos años que nos gobernaron? Si son tan impolutos, ¿quién le regaló los millones a Cristina? No nos tomen más de pelotudos". "Si ustedes son tan inocentes, ¿cómo no lo demostraron todos estos años que nos gobernaron? Si son tan impolutos, ¿quién le regaló los millones a Cristina? No nos tomen más de pelotudos".

