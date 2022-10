Baby Etchecopar habló sobre el "trauma" que tiene Cristina Kirchner

"Alberto y Cristina son dos personaje siniestro. Al mejor estilo de las películas de Disney, siempre está Maléfica y el cómplice. Son un dúo nefasto". "Alberto y Cristina son dos personaje siniestro. Al mejor estilo de las películas de Disney, siempre está Maléfica y el cómplice. Son un dúo nefasto".

"Esta señora es muy mala, dañina, que no quiere a los hombres. Los odia, por eso creó los pañuelos verdes que no ayudaron a ninguna mujer. Habrá tenido algún trauma. Cuando ve a un hombre en su gabinete que hace algo positivo sale a comerle las tripas".

"Ya destruido, a Alberto lo sigue humillando en el piso. Se cruza de vereda, se pone no sé con qué partida y lo acusa de los males. Este Gobierno es ella, la causante de este desastre es ella".

"Está en su genética. A nadie se le ocurriría poner la palabra odio en un discurso, la que habla de odio es ella. Si empezamos a tener en cuenta que Alberto es un trapo de piso de ella y lo dice él hoy pero sabemos que esta mujer no es buena. Cuando nos demos cuenta que hemos sido gobernados por malas personas a lo mejor vamos a entender que la Argentina se destruyó".

