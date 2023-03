"Este es un programa que trae gente honesta. No traemos a Boudou. Traemos a Larreta, a Patricia Bullrich" "Este es un programa que trae gente honesta. No traemos a Boudou. Traemos a Larreta, a Patricia Bullrich"

"Lo de la pauta sos vos, contale a la gente cuánto ganaste con el kirchnerismo. Yo hago teatro pero no para ganar plata. Daddy, voy no te podés reír de nadie". "Lo de la pauta sos vos, contale a la gente cuánto ganaste con el kirchnerismo. Yo hago teatro pero no para ganar plata. Daddy, voy no te podés reír de nadie".

"La verdad, con los dos talentosos de Miguel del Sel y el Chino, me hacían reir. Vos no me hacés reir. Nada más te contesto lo de la pauta" "La verdad, con los dos talentosos de Miguel del Sel y el Chino, me hacían reir. Vos no me hacés reir. Nada más te contesto lo de la pauta"

El editorial de Baby Etchecopar