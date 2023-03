Baby Etchecopar: "No me cabe duda que el atentado a Cristina se armó desde adentro"

"Que la quisieron matar, no hay duda. Pero permítanme dudar quién tenía ganas de que pensemos en los copitos. Si hubieran matado a Cristina esa noche primero nos venían a buscar a los periodistas independientes".



"El atentado a Cristina está armado desde adentro. ¿A quién le conviene de la oposición que maten a Cristina? A nadie, porque iba a ser infernal la convivencia".

"Políticamente Cristina ya está muerta. Aunque digan que no, una condena por choreo, pasa. Si usted dudaba de Cristina, cuando la condenaron dijo basta".

"Cristina muerta, el kirchnerismo forever. Permítanme sospechar por un minuto del otro lado. Si la bala no sale empezamos a acusar al de enfrente, si sale, enseguida salimos a la calle, rompemos todo para vengar a Cristina. Gracias a Dios no salió, hoy el país sería un mar de sangre".

El editorial de Baby Etchecopar en A24