Baby Etchecopar reveló la "preocupación" del Gobierno: "Importa más Alfa que Cristina Kirchner"

“El monologo de hoy se llama ‘La mentira’. Cuando era pendejo me decían que ‘mentir es un pecado’, y no es lo mismo ocultar que mentir. Ya no voy a hablar del Gobierno porque Gobierno no hay más, voy a hablar de la clase política”. “El monologo de hoy se llama ‘La mentira’. Cuando era pendejo me decían que ‘mentir es un pecado’, y no es lo mismo ocultar que mentir. Ya no voy a hablar del Gobierno porque Gobierno no hay más, voy a hablar de la clase política”.