"Brutos": la durísima critica de Ernesto Tenembaum contra el manual para la cobertura del Mundial Qatar 2022

En el mismo sentido, cuestionó que en el manual “te van quitando sinónimos” y que “no tiene lógica, porque cuando decís que tal equipo tiene jugadores ‘afrodescendientes’ estás destacando una característica que se supone no tenés que destacar”.

“Me irrita por lo brutos que son: se puede decir que no todos los musulmanes son árabes, ¿y a quién le importa?”, agregó el periodista, y recordó que en el INADI “trabajan cerca de 400 empleados, a $100.000 por cada empleado, son 500 millones de pesos por año”.

-Ernesto Tenembaum- Ernesto Tenembaum cuestionó el contenido del cuadernillo (Foto: archivo).

“Es una guita que sirve para que cualquiera que trabaje seriamente contra la discriminación sea ridiculizado y que te peguen con esta pavada de mononeuronales, con perdón de los mononeuronales, que no tengo nada contra ellos”, aseguró.

“Creeme que no lo estoy inventando. En un pasaje dice ‘recomendamos no incurrir en metáforas de animalización estigmatizante’, pero, en cambio, sí se puede decir que un jugador ‘es un tigre recuperando pelotas’”, describió.

En tanto, Tenembaum aclaró que no le gustan “los cantos de la cancha que son homofóbicos, no me gustan los cantos violentos, me parecen espantosos, nada de eso me gusta”. Sin embargo, consideró que el manual es “la caricatura del progre”.

“Además, no laburan, no escuchan cómo se habla, no utilizan bien los términos. Está mal, lógicamente, lo que plantean, las frases son contradictorias, no se entiende cuándo usar la animalización y cuándo no... y hay gente que cobra por esto”, concluyó.