De acuerdo a su relato, su hija sufre los ataques desde hace algún tiempo y en la comunidad educativa ya estaban al tanto. La mujer afirmó que le preguntó a una de las chicas la causa de la agresión a su hija. "Era linda, chetita y tenía el pelo limpio, me dijo. La otra apuntó a la familia que tiene mi hija", sostuvo.

Embed

En este marco, la madre de la agredida dijo que fue a hablar con las autoridades, pero no recibió una respuesta.

“De la escuela, lamentablemente como mamá no tengo respuesta. No existen las sanciones disciplinarias; las menores firman un acta compromiso cuando son citadas por algún hecho cometido, los padres también lo hacen, pero nunca hay sanción, entonces todo sigue igual", detalló.

Por último, sostuvo que pensó en cambiar de colegio a su hija luego de que la amenazaron con "cortarle el rostro".

"Fui a solicitar el pase de escuela para mis dos hijas. Esperaba que me digan que 'están trabajando, se va a solucionar', pero me dieron todas las herramientas para que mis hijas no vayan más a la institución", concluyó.