CABA: desde este jueves, el barbijo dejará de ser obligatorio en el transporte público y lugares cerrados de la Ciudad

A través de una resolución conjunta firmada por los ministerios de Salud, Justicia y Seguridad, Desarrollo Económico y Producción y la Jefatura de Gabinete porteña, se estableció “el carácter no obligatorio del uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Embed

No obstante, en el segundo artículo del decreto señala que seguirá recomendando la utilización de barbijos: “Recomiéndase el uso de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al ingresar y permanecer en lugares cerrados de acceso público o privados”. La medida entrará en vigencia a partir de la medianoche.

La situación epidemiológica de la Ciudad

"Hasta hace 10 días teníamos un promedio de 2500 casos por día aproximadamente. Estamos en un descenso y hoy reportamos unos 1500 diarios", indicó la semana pasada el ministro Quirós. No obstante, alertó que "hay mucha gente decidió no hisoparse, por lo que estamos subvalorando".

Asimismo, el funcionario porteño fue tajante al decir que aunque se complete esta ola de contagios, eso no significa que no va a haber más casos o no puedan volver a subir los casos.

"El comportamiento de esta enfermedad hacia delante no es simple porque depende de muchas variables. Lo más probable es que terminemos de transitar esta curva en las siguientes semanas. Entre 8 y 10 semanas duran las curvas de ómicron. Igualmente, debemos estar atentos a lo que ocurra con las nuevas variantes y si encuentran tierra fértil", sostuvo.