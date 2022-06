Fernán Quirós habló de la cuarta ola de coronavirus y dio detalles de cómo continuará la vacunación en la Ciudad

Fernán Quirós descartó el final del coronavirus

El funcionario porteño fue tajante al decir que aunque se complete esta ola de contagios, eso no significa que no va a haber más casos o no puedan volver a subir los casos.

"El comportamiento de esta enfermedad hacia delante no es simple porque depende de muchas variables. Lo más probable es que terminemos de transitar esta curva en las siguientes semanas. Entre 8 y 10 semanas duran las curvas de ómicron. Igualmente, debemos estar atentos a lo que ocurra con las nuevas variantes y si encuentran tierra fértil", sostuvo.

vacuna-3.jpg Actualmente, Ciudad de Buenos Aires está aplicando la segunda dosis de refuerzos a personas de menos de 50 años con comorbilidades.

¿Cómo continuará la campaña de vacunación en Ciudad de Buenos Aires?

Quirós se refirió a la posibilidad de que el ciclo de vacunación termine con la cuarta dosis. Aclaró que se finalizaría la etapa de inmunización con las vacunas de primera generación, "que tienen el virus original y guardan muy poca similitud con las variantes que hoy circulan".

Contó que se están haciendo investigaciones en lo que serían vacunas de segunda generación que se basan en un conjunto de variantes, y otras PANCOVID-19 que usen diferentes partes del virus.

"Se está en fase tres de una nueva generación de vacunas y volver a lograr que la persona no se enferme. Esperamos los resultados entre julio y septiembre, para reevaluar la estrategia", manifestó.

En tanto, indicó que las cifras son positivas y ha habido gran recepción de la campaña. Unos 8.479.085 de porteños recibieron sus dosis, es decir, se aplicó el 99% de las inoculaciones que el Gobierno le hizo a la Ciudad.