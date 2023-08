Cámara oculta y padres indignados: la grave denuncia de adoctrinamiento en una secundaria

Embed

“El Estado tiene que poner más plata en esos lugares”, dijo la mujer en alusión a los establecimientos educativos.

“El Estado tiene que poner más plata en las escuelas públicas para que sean mejores en los docentes, para que les enseñen también, porque ellos mejoran siempre y se capacitan continuamente. En ellos tiene que invertir el Estado”, insistió Edith Mariana Ojeda, jefa de la ANSES de La Tablada, un distrito que hace años comanda el oficialismo.

Una alumna grabó parte de esa charla para dejar constancia del discurso, que si bien podría pasar desapercibido en otro momento del año, resulta curioso que se de en los días previos a las PASO, lo que desató el enojo de un grupo de padres que denunciaron este "adoctrinamiento" y bajada de línea por parte de una funcionaria pública.

“En ustedes tiene que invertir el Estado. En los hospitales tiene que invertir el Estado y mejorarlos cada vez más. Entonces ojo con esto de arancelar porque el arancel sale del bolsillo propio del trabajador... ¿Y el que no trabaja? ¿Qué hacemos con ese? ¿Y el que necesita primero estudiar, progresar, para después trabajar a donde se va ir a atender si no tiene trabajo y no tiene ingresos? ¿A dónde va a ir a estudiar si no tiene para estudiar? Eso es lo importante. En eso tenemos que ponernos a pensar”, advirtió la encargada de la charla sobre el posible arancelamiento de muchos servicios que hoy son gratuitos, en caso de que no gane el oficialismo.

“Yo no les vengo a decir a quién tienen que votar. Y acá el profesor que es de Educación Cívica tampoco les va a decir a quién tienen que votar pero sí les va a enseñar cuál es la estructura que debemos tener en cuenta y qué cosas importantes tenemos que pensar y tener en cuenta a la hora de decidir qué clase de país queremos tener. Eso es lo más importante”, expresó la funcionaria que llegó a la Institución en un momento clave ya que los padres han manifestado en muchas oportunidades su descontento con los niveles de la escuela de uno de los distritos más importantes del país.