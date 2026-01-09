Cambios en el subte: reabre una estación la Línea A y otra cerrará tres meses por obras de renovación

En el caso de los trabajos de impermeabilización, se aplicaron técnicas de inyección, tratamiento de juntas y materiales de última generación para resolver filtraciones y prevenir futuros deterioros.

Para la estación Piedras, que cuenta con protección patrimonial, el plan de obra incluye la reposición de más de 85.000 cerámicas, una intervención de gran escala que busca preservar su identidad original al tiempo que se actualizan sus condiciones estructurales.

La renovación de las estaciones

Hasta el momento, ya fueron renovadas catorce estaciones del subte porteño. Actualmente, seis continúan cerradas por obras dentro del cronograma previsto. Se trata de Piedras y Congreso en la Línea A, Uruguay y Malabia en la Línea B, y Plaza Italia y Agüero en la Línea D.

Entre las estaciones ya puestas en valor figuran Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la Línea A; Pueyrredón, Pasteur AMIA y Carlos Gardel en la Línea B; San Martín en la Línea C; Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D; y Jujuy en la Línea E. El plan de mejoras también alcanzó a paradores del Premetro.

El cronograma continuará durante los próximos meses con nuevas intervenciones. En la Línea D se prevén obras en Tribunales; en la Línea B, en Medrano y Ángel Gallardo; en la Línea C, en Lavalle e Independencia; y en la Línea E, en General Urquiza y Entre Ríos.

Las autoridades destacaron que el programa apunta a transformar las estaciones en espacios más funcionales y accesibles, con mejores condiciones de seguridad y confort, como parte de una política integral de modernización del transporte subterráneo de la Ciudad.

En cuanto a la tarifa del subte, el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP señaló que el boleto se mantendrá en $1.206 hasta febrero y que en marzo pasará a costar $1.336. Según las proyecciones oficiales, el valor del pasaje podría alcanzar los $1.664 en diciembre de 2026, siempre que no se introduzcan cambios en el esquema tarifario previsto.