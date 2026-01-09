En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Subte
Obras
PLAN DE RENOVACIÓN

Cambios en el subte: reabre una estación la Línea A y otra cerrará tres meses por obras de renovación

La estación Loria volverá a funcionar este lunes tras finalizar una etapa de modernización, mientras que Piedras permanecerá cerrada por tres meses para avanzar con trabajos integrales.

Cambios en el subte: reabre una estación la Línea A y otra cerrará tres meses por obras de renovación

La estación Loria de la Línea A volverá a abrir sus puertas este lunes tras finalizar una etapa de obras de renovación incluidas en el Plan de Renovación Integral de Estaciones que lleva adelante Subterráneos de Buenos Aires. En paralelo, la estación Piedras, ubicada en el mismo ramal, permanecerá cerrada durante tres meses para avanzar con trabajos similares.

Leé también Cayó a las vías del subte y una mujer fue la primera en saltar para salvarlo: el video
Una persona, en malas condiciones, cae a las vías del subte y recibió la ayuda de una heroína, justo a tiempo.(Foto: Captura de TV) 

La reapertura de Loria marca un nuevo avance dentro del programa de modernización de la red de subterráneos porteña, que apunta a mejorar las condiciones de infraestructura, accesibilidad y seguridad para los usuarios. Al mismo tiempo, el cierre temporal de Piedras permitirá intervenir de manera integral una de las estaciones con valor patrimonial de la Línea A.

Las tareas realizadas y previstas contemplan trabajos de impermeabilización, pintura general, recambio de pisos, instalación de iluminación LED, actualización de la señalética y colocación de indicaciones en braille en pasamanos y pórticos. También se incorporó nuevo mobiliario en los andenes, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

las-proximas-estaciones-que-seran-renovadas-en-la-linea-a-son-loria-rio-de-janeiro-piedras-y-congreso-foto-gobierno-de-la-ciudad-FDHPCFG7T5DZFIJB2RQ67Q4CVI

Las obras abarcan tanto los accesos como las galerías de escaleras mecánicas y peatonales, además de los andenes. El objetivo, según se informó oficialmente, es facilitar la circulación, ordenar los espacios y mejorar la iluminación en toda la estación.

En el caso de los trabajos de impermeabilización, se aplicaron técnicas de inyección, tratamiento de juntas y materiales de última generación para resolver filtraciones y prevenir futuros deterioros.

Para la estación Piedras, que cuenta con protección patrimonial, el plan de obra incluye la reposición de más de 85.000 cerámicas, una intervención de gran escala que busca preservar su identidad original al tiempo que se actualizan sus condiciones estructurales.

La renovación de las estaciones

Hasta el momento, ya fueron renovadas catorce estaciones del subte porteño. Actualmente, seis continúan cerradas por obras dentro del cronograma previsto. Se trata de Piedras y Congreso en la Línea A, Uruguay y Malabia en la Línea B, y Plaza Italia y Agüero en la Línea D.

Entre las estaciones ya puestas en valor figuran Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la Línea A; Pueyrredón, Pasteur AMIA y Carlos Gardel en la Línea B; San Martín en la Línea C; Bulnes, Facultad de Medicina, Scalabrini Ortiz y Palermo en la Línea D; y Jujuy en la Línea E. El plan de mejoras también alcanzó a paradores del Premetro.

El cronograma continuará durante los próximos meses con nuevas intervenciones. En la Línea D se prevén obras en Tribunales; en la Línea B, en Medrano y Ángel Gallardo; en la Línea C, en Lavalle e Independencia; y en la Línea E, en General Urquiza y Entre Ríos.

Las autoridades destacaron que el programa apunta a transformar las estaciones en espacios más funcionales y accesibles, con mejores condiciones de seguridad y confort, como parte de una política integral de modernización del transporte subterráneo de la Ciudad.

En cuanto a la tarifa del subte, el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP señaló que el boleto se mantendrá en $1.206 hasta febrero y que en marzo pasará a costar $1.336. Según las proyecciones oficiales, el valor del pasaje podría alcanzar los $1.664 en diciembre de 2026, siempre que no se introduzcan cambios en el esquema tarifario previsto.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Subte Obras Renovación
Notas relacionadas
Comenzó la medida de fuerza en la línea B del subte: horarios de la protesta y en qué estaciones
Un hombre sembró el pánico en el subte de París tras atacar a tres mujeres
Incendios en Chubut: cómo continúan las tareas para controlar las llamas mientras crece el número de evacuados

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar