Cayó a las vías del subte y una mujer fue la primera en saltar para salvarlo: el video

La mujer policía, para fortuna de ese hombre, estuvo en el lugar adecuado a la hora precisa.

Una mujer policía valiente y solidaria

Todo sucedió en la línea 3 del subterráneo de Barcelona. Más allá de la mala condición de la persona, esa línea afronta una serie de denuncias por falta de señales claras o mejoras en el piso para evitar casos como este. Hace pocos días, una caída similar termino en tragedia: la persona murió por el golpe contra las vías.

En este caso, las cámaras de seguridad muestran a una mujer, con ropa de calle y un bolso en mano, que mientras espera al tren nota de inmediato a una persona que no estaba en buenas condiciones. No le habla, pero desde ese momento no dejó de vigilarlo con la mirada. Al ver que la situación podía terminar muy mal, uso el servicio de llamadas de emergencias. Justo a tiempo.

En cuanto finalizó, la cámara de seguridad la captó claramente como su cara se transforma ante lo que ve y sale corriendo. Otra cámara de la estación muestra al hombre en el filo del andén y de pronto, cae.

secuencia 1 de la ayuda en el subte

La mujer corre, deja su bolso en el andén y salta a las vías para ayudarlo. Otras personas hacen lo mismo. Lo primero que hacen es sacarlo de la vía y regresarlo al andén. La mujer da un ágil salto para regresar al andén. Luego, se aseguró que el hombre no corriera más peligro y ayudó a los demás a volver a la plataforma. Por suerte, todo quedo terminado antes de que el tren llegara a la estación.

Los paramédicos que llegaron rápidamente, constataron que el hombre solo sufrió heridas leves, fue derivado a un hospital, pero fuera de peligro.

secuencia 2 del salvataje

Quién es esta heroína urbana

policía heroína Felisa Pozas, la "mossa d´esquadra" que con su acción rescató a una persona que cayó a las vías del subte. (foto: A24.com)

Se llama Felisa Pozas. Es integrante de la policía catalana, conocidos como los "Mossos d'Esquadra" como se la llama en catalán. son los que recibieron en primera línea, junto a la policía nacional, los embates de los independentistas en 2016.

La heroína de la jornada contó como vivió esa arriesgada y valiente acción: "No dudé en ningún momento y salí corriendo en su ayuda. Es la primera vez que me ocurre fuera de servicio. Afortunadamente, hubo más personas y pudimos hacer un buen trabajo en equipo".

Gracias a ella y a los demás que ayudaron, le salvaron la vida a una persona.