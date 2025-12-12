Cayó a las vías del subte y una mujer fue la primera en saltar para salvarlo: el video
La mujer estaba esperando que llegara la formación y noto la presencia de un hombre que estaba en malas condiciones. Lo siguió atentamente y, cuando vio que caía a las vías, no dudo en salir en su ayuda en una peligrosa acción.
La mujer, sin perderlo de su visión, se acercó a un teléfono y realizó una llamada de emergencia, anticipando lo que pasaría. De pronto, se lo ve al hombre peligrosamente en el borde del andén. En su condición, era fácil prever y desenlace peligrosísimo. La mujer, tomada por otra cámara de seguridad, sale corriendo rápidamente. ¿Por qué?
El hombre, inevitablemente, cayó a las vías del tren. La mujer llegó hasta el lugar de la caída y sin dudarlo, saltó en su ayuda. Comenzó a asistirlo y otras personas también bajaron con la misma idea. Lograron rescatarlo y subirlo al andén. La mujer y los demás lograron volver a tiempo, antes de la llegada del tren.
Poco después, se supo una información importante: la mujer es policía, que estaba ya fuera de servicio. Pero su experiencia la puso sobre aviso en cuanto vio las malas condiciones de ese hombre al desplazarse de manera tan dificultosa como peligrosa.
La mujer policía, para fortuna de ese hombre, estuvo en el lugar adecuado a la hora precisa.
Una mujer policía valiente y solidaria
Todo sucedió en la línea 3 del subterráneo de Barcelona. Más allá de la mala condición de la persona, esa línea afronta una serie de denuncias por falta de señales claras o mejoras en el piso para evitar casos como este. Hace pocos días, una caída similar termino en tragedia: la persona murió por el golpe contra las vías.
En este caso, las cámaras de seguridad muestran a una mujer, con ropa de calle y un bolso en mano, que mientras espera al tren nota de inmediato a una persona que no estaba en buenas condiciones. No le habla, pero desde ese momento no dejó de vigilarlo con la mirada. Al ver que la situación podía terminar muy mal, uso el servicio de llamadas de emergencias. Justo a tiempo.
En cuanto finalizó, la cámara de seguridad la captó claramente como su cara se transforma ante lo que ve y sale corriendo. Otra cámara de la estación muestra al hombre en el filo del andén y de pronto, cae.
La mujer corre, deja su bolso en el andén y salta a las vías para ayudarlo. Otras personas hacen lo mismo. Lo primero que hacen es sacarlo de la vía y regresarlo al andén. La mujer da un ágil salto para regresar al andén. Luego, se aseguró que el hombre no corriera más peligro y ayudó a los demás a volver a la plataforma. Por suerte, todo quedo terminado antes de que el tren llegara a la estación.
Los paramédicos que llegaron rápidamente, constataron que el hombre solo sufrió heridas leves, fue derivado a un hospital, pero fuera de peligro.
Quién es esta heroína urbana
Se llama Felisa Pozas. Es integrante de la policía catalana, conocidos como los "Mossos d'Esquadra" como se la llama en catalán. son los que recibieron en primera línea, junto a la policía nacional, los embates de los independentistas en 2016.
La heroína de la jornada contó como vivió esa arriesgada y valiente acción: "No dudé en ningún momento y salí corriendo en su ayuda. Es la primera vez que me ocurre fuera de servicio. Afortunadamente, hubo más personas y pudimos hacer un buen trabajo en equipo".
Gracias a ella y a los demás que ayudaron, le salvaron la vida a una persona.