Mundo
Hombre
Subte
FRANCIA

Un hombre sembró el pánico en el subte de París tras atacar a tres mujeres

El agresor actuó durante cerca de media hora en distintas estaciones de la línea 3 y sembró el pánico entre los pasajeros.

El hombre atacó a las mujeres en la estación de subte 3 de Francia. (Foto: Reuters).

Un hombre armado con un cuchillo atacó hoy a tres mujeres en distintas estaciones de la línea 3 del subte de París y generó momentos de pánico en pleno centro de la capital francesa. El violento episodio se extendió durante cerca de media hora y obligó a un amplio despliegue policial.

Leé también "Bloqueemos todo": las fuertes imágenes de la violenta protesta en Francia
Bloqueemos todo, la consigna de la violenta protesta social en Francia. (Foto: Reuters)

La secuencia comenzó en la estación République, donde el agresor apuñaló a la primera víctima. Luego continuó su recorrido por la red subterránea y atacó a otras dos mujeres en las estaciones Arts et Métiers y Opéra, antes de escapar entre los pasajeros. En total todo, el dramático episodio duró desde las 16.15 hasta las 16.45, hora local.

foto reuters subte
El hombre escapó del lugar pero después fue capturado por la Policía. (Foto: Reuters)

Las tres mujeres fueron asistidas de urgencia y trasladadas a un hospital. Los médicos informaron que las heridas no revisten gravedad y que se trataron de lesiones superficiales, aunque todas presentaban un fuerte cuadro de conmoción emocional tras el ataque.

La reconstrucción realizada por la Policía de París indica que el agresor hirió a una de las víctimas por la espalda y a otra en una pierna. Tras los ataques, logró realizar una combinación con la línea 8 del subte con la intención de evadir a las fuerzas de seguridad.

Horas más tarde, el sospechoso fue identificado gracias al análisis de las cámaras de seguridad y a la localización de su teléfono celular. El hombre fue detenido en su domicilio de Sarcelles, una localidad ubicada al norte de París, y quedó a disposición de la Justicia.

La Fiscalía informó que la investigación quedó en manos de los servicios regionales de seguridad del transporte, que imputaron al detenido por tentativa de homicidio voluntario y violencia voluntaria con arma. También señalaron que el agresor nació en el año 2000 y que contaba con antecedentes policiales, principalmente por delitos contra la propiedad.

Las autoridades describieron al atacante como un hombre delgado, de origen africano, que al momento de los hechos vestía un abrigo de color caqui. Además, indicaron que padece problemas de salud mental y descartaron, al menos por ahora, que el ataque tenga vínculos con el terrorismo.

El episodio provocó interrupciones y demoras en la línea 3 del metro parisiense. La empresa RATP informó inicialmente que el servicio funcionaba con perturbaciones por un incidente no especificado, aunque con el correr de las horas la circulación fue normalizándose.

Se habló de
Hombre Subte París Mujeres
