Así se mostró Susana Giménez ante los rumores sobre su salud: el especial momento que vivió en su llegada al país

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Pero hubo una escena que se robó toda la atención. Al salir del sector VIP, se encontró con una mujer que la aguardaba junto a un pequeño perro, y la reacción fue inmediata. Lejos del ritmo acelerado de la llegada, la Diva se detuvo, se acercó y no pudo evitar emocionarse: el gesto le recordó a su querida perrita Jazmín, generándole un momento de melancolía y ternura que contrastó con el brillo de la jornada.

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Qué dijo Susana Giménez

En medio de las versiones que circularon sobre una posible intervención quirúrgica, Susana Giménez decidió salir a aclarar la situación y llevar tranquilidad. Desde Uruguay, la conductora desmintió de manera contundente que deba someterse a una operación en su regreso al país, desactivando así los rumores que se habían instalado en las últimas horas.

La diva eligió hablar directamente y sin rodeos en una conversación con el periodista Gustavo Descalzi, en A la Tarde (América TV), donde dejó en claro su postura frente a la información que se difundió. "No sé quién dijo que me van a operar. Nada que ver, pero me llamaron 2000 personas para preguntarme qué me pasaba", lanzó, evidenciando su fastidio por la repercusión que tuvo el tema.

Además, brindó precisiones sobre su estado de salud actual y el tratamiento que realizó recientemente en España. Según explicó, no se trató de una intervención puntual, sino de un abordaje más integral que incluyó distintas zonas del cuerpo, especialmente la rodilla y la espalda, dos molestias que viene arrastrando desde hace tiempo y que forman parte de su seguimiento médico habitual.

Además, dio detalles sobre los motivos de su regreso y dejó en claro que responde a compromisos previamente pautados. Entre ellos, su presencia en los Martín Fierro de la Moda, un evento que forma parte de su agenda y al que asistirá con entusiasmo. "Es divertido", expresó sobre la gala que reúne a las personalidades fashionistas más destacadas.

Por otro lado, también abordó otro de los temas que venía generando expectativa, también en relación al estado de salud: su posible participación en coberturas especiales por el Mundial 2026 en Estados Unidos. Sin dar definiciones cerradas, dejó entrever que aún no tiene decidido si formará parte de ese proyecto y que, en caso de hacerlo, sería bajo ciertas condiciones.

"No sé si lo voy a hacer, porque no tengo ganas de ir a Dallas y Kansas. Voy a ir cuando jueguen en Miami", señaló sobre el seleccionado argentino, dejando en claro que priorizaría destinos puntuales. De esta manera, sugirió que su presencia podría limitarse a momentos específicos, más vinculados a sus intereses personales que a una cobertura completa del evento.