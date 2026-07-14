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La triste muerte de una promesa del tenis en un brutal accidente tras los festejos del triunfo de la Selección

Luisana Schönberger tenía 16 años y un prominente futuro en el deporte, pero falleció junto al conductor, otro joven de 20 años, mientras otras tres personas resultaron heridas.

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Luisana Schönberger tenía 16 años y un prominente futuro en el deporte. (Foto: redes sociales)

Luisana Schönberger tenía 16 años y un prominente futuro en el deporte. (Foto: redes sociales)

Luisana Schönberger, una tenista de 16 años considerada una de las grandes promesas del tenis argentino, murió en un trágico accidente de tránsito en Eldorado, Misiones. En el mismo siniestro también falleció Renzo Retamozo, de 20 años, mientras que otros tres jóvenes resultaron heridos, en tanto, la Justicia investiga si el choque ocurrió en el marco de una presunta picada.

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La muerte de la adolescente provocó una profunda conmoción en el deporte argentino y motivó un emotivo mensaje de despedida de la Asociación Argentina de Tenis (AAT). El choque ocurrió durante la mañana del domingo sobre la avenida San Martín, a la altura del kilómetro 10, en la ciudad de Eldorado, provincia de Misiones.

Schönberger viajaba como acompañante en un Volkswagen Gol conducido por Renzo Retamozo, de 20 años. En el vehículo también iban otros tres jóvenes, de 16, 17 y 20 años, quienes sufrieron heridas de distinta gravedad y permanecen internados.

Según la reconstrucción preliminar, el Gol impactó a alta velocidad contra la parte trasera de un Toyota Corolla. Tras la colisión, el conductor perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra un árbol, mientras quien manejaba el otro vehículo resultó ileso.

El auto en el que viajaba Luisana se estrelló contra un árbol. Ella y el conductor murieron en el acto (Foto: gentileza Misionesonline.net)

El auto en el que viajaba Luisana se estrelló contra un árbol. Ella y el conductor murieron en el acto (Foto: gentileza Misionesonline.net)

Las cámaras de seguridad de la zona registraron los instantes previos al impacto y son una de las principales pruebas que analiza la Justicia. En las imágenes se observa que el Volkswagen Gol circulaba detrás de un Ford Escort, cuyo conductor logró esquivar al Toyota Corolla segundos antes del choque.

A partir de esas filmaciones, los investigadores intentan determinar si ambos vehículos participaban de una picada, debido a la velocidad con la que circulaban.

Además, la Policía de Misiones secuestró un tercer automóvil que podría haber estado involucrado en la secuencia previa al accidente. Las pericias buscan establecer cómo ocurrió el siniestro y definir las responsabilidades de los conductores.

De acuerdo con la información difundida, los jóvenes habían salido a festejar el triunfo de la Selección argentina frente a Suiza en el Mundial 2026 y llevaban una bandera argentina colocada en la luneta trasera del vehículo.

Quién era Luisana Schönberger, la promesa del tenis argentino

Los informes médicos confirmaron que tanto Luisana Schönberger como Renzo Retamozo murieron a causa de los graves politraumatismos sufridos durante el impacto.

Luisana era considerada una de las jóvenes promesas del tenis nacional. Durante su etapa formativa alcanzó el cuarto puesto del ranking argentino Sub 10 y el tercer lugar del ranking regional Sub 14 en 2023, temporada en la que disputó competencias del circuito de Menores de la Asociación Argentina de Tenis.

La adolescente fue despedida por familiares y amigos el domingo, mientras que el funeral de Renzo Retamozo se realizó al día siguiente con una multitudinaria caravana de motociclistas que acompañó el cortejo fúnebre.

El emotivo mensaje de la Asociación Argentina de Tenis

La noticia generó una profunda repercusión en el ambiente deportivo. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) expresó su dolor a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"El tenis argentino está de luto. Con profundo dolor lamentamos la pérdida de Luisana Schönberger. 'Luchi' compartía su amor por nuestro deporte en Eldorado, Misiones, su ciudad natal", señaló la entidad.

Además, recordó el talento y la proyección de la joven tenista durante sus primeros años de competencia y acompañó a su familia, amigos y a toda la comunidad del tenis misionero en este difícil momento.

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