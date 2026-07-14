La triste muerte de una promesa del tenis en un brutal accidente tras los festejos del triunfo de la Selección

El auto en el que viajaba Luisana se estrelló contra un árbol. Ella y el conductor murieron en el acto (Foto: gentileza Misionesonline.net)

Las cámaras de seguridad de la zona registraron los instantes previos al impacto y son una de las principales pruebas que analiza la Justicia. En las imágenes se observa que el Volkswagen Gol circulaba detrás de un Ford Escort, cuyo conductor logró esquivar al Toyota Corolla segundos antes del choque.

A partir de esas filmaciones, los investigadores intentan determinar si ambos vehículos participaban de una picada, debido a la velocidad con la que circulaban.

Además, la Policía de Misiones secuestró un tercer automóvil que podría haber estado involucrado en la secuencia previa al accidente. Las pericias buscan establecer cómo ocurrió el siniestro y definir las responsabilidades de los conductores.

De acuerdo con la información difundida, los jóvenes habían salido a festejar el triunfo de la Selección argentina frente a Suiza en el Mundial 2026 y llevaban una bandera argentina colocada en la luneta trasera del vehículo.

Quién era Luisana Schönberger, la promesa del tenis argentino

Los informes médicos confirmaron que tanto Luisana Schönberger como Renzo Retamozo murieron a causa de los graves politraumatismos sufridos durante el impacto.

Luisana era considerada una de las jóvenes promesas del tenis nacional. Durante su etapa formativa alcanzó el cuarto puesto del ranking argentino Sub 10 y el tercer lugar del ranking regional Sub 14 en 2023, temporada en la que disputó competencias del circuito de Menores de la Asociación Argentina de Tenis.

El Tenis Argentino está de luto. Con profundo dolor, lamentamos la pérdida de Luisana Schomberger.



“Luchi” compartía su amor por nuestro deporte en Eldorado, Misiones, su ciudad natal. Desde muy pequeña se destacó en las canchas gracias a su talento y dedicación, alcanzando el… pic.twitter.com/S5sgi3F06S — Asociación Argentina de Tenis (@AATenis) July 13, 2026

La adolescente fue despedida por familiares y amigos el domingo, mientras que el funeral de Renzo Retamozo se realizó al día siguiente con una multitudinaria caravana de motociclistas que acompañó el cortejo fúnebre.

El emotivo mensaje de la Asociación Argentina de Tenis

La noticia generó una profunda repercusión en el ambiente deportivo. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) expresó su dolor a través de un comunicado publicado en redes sociales.

"El tenis argentino está de luto. Con profundo dolor lamentamos la pérdida de Luisana Schönberger. 'Luchi' compartía su amor por nuestro deporte en Eldorado, Misiones, su ciudad natal", señaló la entidad.

Además, recordó el talento y la proyección de la joven tenista durante sus primeros años de competencia y acompañó a su familia, amigos y a toda la comunidad del tenis misionero en este difícil momento.