Caos en la ruta: un camión perdió los frenos, chocó y 23 vacas quedaron sueltas en una ruta

Sin embargo, la maniobra no alcanzó. El camión impactó contra los dos rodados, perdió estabilidad y terminó volcando sobre el lateral de la ruta. El vehículo quedó completamente dañado y parte de su estructura se abrió, permitiendo que las 23 vacas escaparan.

“Fue un desastre. El impacto rompió todo el baúl de mi camioneta”, expresó uno de los ocupantes de una Peugeot Partner, que permanecía detenida en un semáforo en la zona del choque.

El momento del vuelco y la liberación del ganado

Testigos describieron la secuencia como una mezcla de estruendo, polvo y confusión. Tras el vuelco, los animales comenzaron a salir del camión jaula y, desorientados, se esparcieron por toda la traza.

Un video registrado por los vecinos muestra cómo los bovinos caminan y corren por la calle, mientras hombres corren detrás intentando dirigirlos. “Parecía una película: las vacas iban por todos lados”, comentó un trabajador del hotel cercano al que fueron trasladadas posteriormente.

A pesar de lo aparatoso del incidente, ninguna de las vacas resultó gravemente herida.

“Íbamos al hotel y de repente vimos vacas corriendo por la calle. No sabíamos si frenar o seguir. Nunca vimos algo así”, contó una familia que pasaba por el lugar.

El operativo para contener a las vacas y despejar la ruta

Tras el choque, personal de la Guardia Local, bomberos de Villa Giardino y Policía de Córdoba desplegaron un operativo coordinado para liberar la calzada y contener al ganado. En medio del operativo, algunos animales volvieron a intentar escapar hacia zonas residenciales cercanas.

Finalmente, y tras el trabajo conjunto con vecinos del área, las 23 vacas fueron agrupadas y trasladadas al patio de un hotel ubicado a pocos metros del lugar del siniestro. Las autoridades confirmaron que permanecieron allí hasta que el transportista pudo organizar su restitución.

El camión venía desde La Rioja y viajaba hacia Santa Fe

Según informó Cadena 3, el camión había partido desde una localidad riojana y se dirigía a un frigorífico en la provincia de Santa Fe. La falla en los frenos ocurrió en uno de los tramos más transitados del corredor norte de Punilla, donde cada día circulan colectivos, vehículos familiares y camiones de carga.

Desde la fuerza policial se informó que, afortunadamente, ningún pasajero del colectivo interurbano ni de los autos particulares sufrió lesiones graves, aunque varios debieron recibir asistencia por crisis nerviosas.

Un antecedente reciente: el toro que embistió a una joven en el puente Rosario–Victoria

El episodio generó inevitablemente comparaciones con otro hecho reciente ocurrido en agosto, cuando un camión con 33 animales volcó en el puente Rosario–Victoria y uno de los toros embistió a una adolescente que se había bajado del auto para ayudar.

En aquella ocasión, la joven resultó herida y el tránsito permaneció cortado por más de 10 horas mientras se realizaban maniobras para controlar a los animales que habían quedado sobre el puente.

Si bien el hecho de Córdoba no tuvo consecuencias humanas graves, volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de las rutas cuando circulan transportes de ganado sin condiciones de seguridad óptimas.

Daños materiales y un choque que pudo ser peor

De acuerdo con el reporte preliminar, el camión evitó golpear postes de alumbrado y otras estructuras fijas que podrían haber agravado la situación. Sin embargo, los tres vehículos involucrados quedaron con importantes daños materiales.

El colectivo interurbano, que llevaba varios pasajeros, sufrió deformaciones en el lateral. La camioneta Partner quedó con la parte trasera destrozada. El camión jaula terminó prácticamente desarmado.

“Fue un milagro que no hubiera heridos graves. Si el choque ocurría unos metros antes, o si las vacas salían hacia la bajada, hubiera sido tremendo”, evaluó uno de los bomberos que participó del operativo.

Qué se sabe del chofer del camión

El conductor, oriundo de La Rioja, resultó ileso pero debió recibir contención psicológica tras el vuelco. Declaró que la falla en los frenos fue repentina y que realizó la maniobra “más segura posible” para evitar un desastre mayor.

Los investigadores deberán determinar si se trató de una falla mecánica inevitable o de un desperfecto previo que pudo haberse detectado.