El 28 de noviembre vuelve el Gran Día: una jornada solidaria para transformar realidades.

Desde hace 28 años, Fundación Cimientos trabaja para que más jóvenes terminen la escuela secundaria, continúen sus estudios y se formen para el mundo del trabajo. A través de tutorías personalizadas, becas y talleres, la organización acompaña a adolescentes en contextos vulnerables y fortalece sus habilidades socioemocionales, con la convicción de que es la herramienta más poderosa para construir futuro

Por su parte, Casa Ronald McDonald Argentina brinda contención a niñas, niños y sus familias durante tratamientos médicos prolongados, ofreciendo alojamiento y apoyo integral mediante 11 programas activos en distintos puntos del país

Cimientos

Este año, el Gran Día renueva su convocatoria con un objetivo común: generar impacto real y sostenible. Lo recaudado se invertirá en programas que fortalecen la educación, la inserción laboral y el bienestar familiar.

La jornada se vivirá simultáneamente en todos los locales McDonald’s de la Argentina, donde voluntarios, jóvenes becados, referentes sociales y organizaciones aliadas se reunirán para celebrar el valor de ayudar y de seguir construyendo futuro juntos.