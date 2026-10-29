Wanda Nara posó sin corpiño y al límite de la censura: la llamativa reacción de Nora Colosimo

Sin embargo, algunos usuarios de Instagram cuestionaron a la conductora por mezclar ese tipo de contenido en un posteo que contenía imágenes donde también aparecían postales del festejo de cumpleaños de su hija Isabella.

"Pero qué necesidad, ponete a lo último al menos", "Fotos en bolas en cumple de la nena!", "Muy interesante ella en bolas y a continuación el cumpleaños de la nena", "Poniendo una foto casi desnuda en el mismo álbum donde pones a tu hija… Media rara que sos", observaron otros usuarios marcando su desacuerdo por el contexto del posteo que fue incluida esa imagen casi al borde de la censura.

Un ex Susano expuso detalles de su particular relación secreta con Wanda Nara

Wanda Nara tuvo una historia de amor que pocos conocían y el encargado de sacar a la luz detalles de aquel vínculo fue Alejandro Cupitó, el famoso modelo y exasistente de Susana Giménez, quien sorprendió al recordar la relación que mantuvieron cuando ambos eran muy jóvenes.

La revelación se produjo durante su participación en el streaming No tan Pronto, donde el modelo compartió detalles de aquella etapa de su vida y dejó en claro que lo suyo con la actual empresar.

"Tuvimos una historia linda, éramos muy chicos, éramos muy pequeños", reconoció Cupitó ante la sorpresa de los integrantes del panel, Matías Vázquez, Carla Bunny y Mica Comunica.

Según contó el ex Susano, cuando recién se había mudado, Wanda Nara solía visitarlo los fines de semana e incluso lo ayudaba con las tareas domésticas.

"Cuando recién me había mudado, Wanda venía los fines de semana y me ayudaba a ordenar, a limpiar. Buena onda. Copada", recordó al describir cómo eran aquellos encuentros que compartían cuando todavía estaban lejos de la exposición mediática que marcaría sus vidas.

"Yo veía la tapa de la revista Wanda Nara virgen y yo me cagaba de risa. Yo decía, 'pará boludo, estuvo en casa'", lanzó Cupitó sin ocultar su sorpresa ante aquella recordada publicación de la revista Paparazzi.

Además, Cupitó contó que el buen vínculo con el entorno familiar de la mediática continuó con el paso de los años. "Con Nora (Colosimo), la mamá hablo, tengo buena onda. Con Zaira también, de hecho yo le presenté a Pancho Dotto", aseguró.