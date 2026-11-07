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"Cerrá el o...": el video de una alumna que insultó y empujó a una docente durante una clase

La agresión ocurrió en una escuela secundaria de Villa Jardín, en San Fernando, y quedó registrada en un video que se viralizó en las últimas horas.

Cerrá el o...: el video de una alumna que insultó y empujó a una docente durante una clase

Una nueva escena de violencia escolar ocurrió en la Escuela Secundaria N.º 15 de Villa Jardín, en el partido de San Fernando, en la provincia de Buenos Aires: una alumna insultó y empujó a una docente delante de sus compañeros, luego de que le llamaran la atención por interrumpir el desarrollo de una actividad.

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En ese marco, la joven rechazó el señalamiento y comenzó a cuestionar a la profesora, quien intentaba explicarle que su comportamiento también perjudicaba a los demás estudiantes.

Aunque las imágenes comenzaron a circular masivamente en las últimas horas, la agresión habría ocurrido aproximadamente un mes antes.

En el video se escucha a la adolescente elevar la voz y responder de manera desafiante. "¿Dónde estoy hablando? Vos flasheás cualquiera", le dijo inicialmente, mientras insistía en que no estaba interrumpiendo la clase.

La profesora le explicó que sus compañeros estaban tratando de trabajar y que su comportamiento también los perjudicaba. Sin embargo, el intercambio continuó y la estudiante comenzó a insultarla. "Siempre venís con la con... dada vuelta, pero conmigo no te las vengas a agarrar. A mí no me molestes. Cerrá el orto", expresó.

La tensión aumentó cuando otra docente ingresó al aula para intervenir e intentar calmarla. Lejos de tranquilizarse, la adolescente también cuestionó su autoridad y le reclamó: "¿Quién se cree que es, mi mamá?". En otro tramo de la grabación, la insultó con expresiones como "vieja de mierda".

El episodio alcanzó su momento más violento cuando la joven empujó a la profesora delante del resto del curso. Los estudiantes que presenciaron lo ocurrido permanecieron en silencio, mientras la mujer intentaba asimilar la agresión.

Visiblemente afectada, la docente les recordó que este tipo de conductas no deben naturalizarse dentro de una institución educativa y les advirtió que tenía derecho a realizar una denuncia.

"La violencia se denuncia. Hagamos las cosas bien, expliquémosle a los chicos que ellos no pueden venir ni putearnos ni maltratarnos corporalmente", dijo.

Qué pasó después de la agresión a la docente en San Fernando

A pesar de lo ocurrido, la profesora no presentó una denuncia penal contra la estudiante. Sin embargo, el episodio motivó la intervención de las autoridades educativas.

Según informó La Nación, el Ministerio de Educación bonaerense inició una investigación para determinar las circunstancias de la agresión y evaluar las medidas correspondientes.

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