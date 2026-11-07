La foto de Benjamín Vicuña junto a su hijo que llamó la atención en medio del escándalo de Wanda e Icardi

En medio de este delicado panorama, también volvió a quedar involucrado indirectamente Benjamín Vicuña. Es que Magnolia y Amancio, sus hijos con China Suárez, permanecen en la casa de Icardi cuando están junto a su mamá. Una circunstancia que inevitablemente remite a las diferencias que el actor y la actriz habían mantenido por la escolaridad de los chicos.

Justamente en medio de la repercusión del caso, Vicuña publicó una imagen en sus Instagram Stories. Mientras en LAM se revelaban nuevos detalles del escándalo, el actor eligió compartir una tierna fotografía abrazando a uno de sus hijos, en una postal familiar que marcó su clara postura sobre el tema y contrastó rotundamente con la tensión que marcó la jornada.

Cuál fue la fuerte revelación de Yanina Latorre sobre el conflicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara

El escándalo que protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta sumó nuevas y delicadas revelaciones luego de que Yanina Latorre contara en televisión cómo habría comenzado el conflicto que terminó con la intervención de la policía y una ambulancia.

Mientras Mauro Szeta repasaba los detalles del informe policial, la conductora de SQP dio su versión sobre los hechos y aseguró que todo se habría desencadenado durante la mañana, cuando el futbolista fue al colegio de sus hijas para retirarlas.

“Las chicas estaban en el colegio y las tenía que retirar el padre. Parece que fue antes, a las 10 AM”, explicó Latorre. Según contó, una de las menores se habría negado a irse con su papá y eso habría generado su enojo.

Además, la periodista sostuvo que una de las niñas estaba realizando una evaluación cuando Icardi habría decidido retirarla del establecimiento sin que pudiera finalizarla. Ante lo ocurrido, desde la institución habrían dado aviso debido a que se trata de una situación judicializada.

“La licenciada (Fernanda) Mattera pidió que las devuelva al colegio y no lo hizo”, afirmó.

Pero eso no fue todo. Yanina también reconstruyó lo que supuestamente ocurrió dentro de la vivienda y aclaró que la menor se habría encerrado por temor, por decisión propia, y no como consecuencia de un castigo.

“La nena se encerró asustada, dice que le habían sacado el teléfono, encontró una computadora y mandó un mail pidiendo auxilio”, relató.

Uno de los momentos más impactantes llegó al describir cómo la niña habría conseguido salir de la propiedad. “Logró escaparse. Estaba descalza y muy angustiada. Wanda estaba grabando y tuvo que dejar todo y salir corriendo”, aseguró.

Por último, Latorre señaló que la policía intentaba recuperar las pertenencias de la menor y que el fiscal podría intervenir de oficio. También contó que la niña no habría comido durante el día y presentaría lesiones, aunque esas afirmaciones no fueron acompañadas por documentación médica ni una resolución judicial que permita corroborarlas.