Instalaron nuevas cámaras de tránsito en una ruta y debutaron con una insólita infracción: comiendo guiso al volante

Lejos de tratarse de una distracción momentánea, la conducta implicaba realizar dos actividades simultáneas que requieren atención y movimientos diferentes. Las imágenes permitieron a las autoridades detectar la infracción y avanzar con la correspondiente sanción.

Multaron a un conductor por manejar mientras comía un guiso. (Foto: redes, mejorada con IA)

El hecho ocurrió en Villa Regina, una localidad del Alto Valle de Río Negro, donde los controles buscan detectar comportamientos que puedan representar un riesgo para quienes circulan por las rutas. Aunque no se informó que el episodio haya provocado un accidente, la conducta del conductor fue considerada peligrosa por la distracción que implica comer mientras se maneja.

Por qué multaron al conductor que comía mientras manejaba

Las autoridades de Tránsito explicaron que realizar actividades ajenas a la conducción puede afectar seriamente la seguridad vial, especialmente cuando se circula por una ruta. En este caso, comer guiso directamente de una olla mientras se conduce puede dificultar el manejo del volante, reducir la atención sobre el camino y retrasar la capacidad de respuesta ante una situación inesperada.

Además, manipular recipientes con alimentos durante la conducción puede interferir con las maniobras necesarias para mantener el control del vehículo. Los organismos de seguridad vial advierten que cualquier actividad que desvíe la atención del conductor aumenta el riesgo de protagonizar un siniestro.

En particular, sostener objetos mientras se maneja puede dificultar una reacción rápida ante una frenada brusca, la aparición de otro vehículo o un obstáculo sobre la calzada.

La Ruta 22 estrenó cámaras y ya registró una particular infracción

El episodio también puso el foco en el nuevo sistema de fiscalización instalado sobre la Ruta Nacional 22, que comenzó a operar el 30 de octubre. El dispositivo permitió registrar la conducta del automovilista y obtener la evidencia utilizada para aplicar la multa.

De acuerdo con la información difundida a nivel local, esta sería la primera sanción registrada en el sector desde la activación de las cámaras. Por el momento, no trascendió el monto de la multa ni si el conductor presentó algún descargo ante las autoridades.

El caso volvió a poner en discusión los riesgos de las distracciones al volante y la importancia de mantener la atención en el tránsito, incluso cuando se realizan recorridos habituales.