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La Ciudad amplió los cortes por la visita del papa León XIV: los nuevos desvíos y las autopistas gratuitas

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires amplió el operativo de tránsito por la llegada del Santo Pontífice. Los detalles.

La Ciudad amplió los cortes por la visita del papa León XIV. (Foto: Vaticano)

La Ciudad amplió los cortes por la visita del papa León XIV. (Foto: Vaticano)

La visita del papa León XIV a la Argentina provocará importantes modificaciones en el tránsito de la Ciudad de Buenos Aires. Como parte del operativo de seguridad y del montaje de las estructuras necesarias para recibir al Pontífice, el Gobierno porteño dispuso nuevos cortes totales sobre la avenida Del Libertador, restricciones en calles transversales y recorridos alternativos para los automovilistas.

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Las medidas comenzaron a regir durante la madrugada de este viernes 6 de noviembre y forman parte de un operativo coordinado entre las autoridades de la Ciudad y el Gobierno nacional.

Uno de los cambios más importantes afecta a quienes ingresan a Buenos Aires desde la zona norte, ya que la Avenida Del Libertador permanecerá completamente cerrada entre Ortega y Gasset y Olleros, mientras que distintas calles de Palermo también tendrán interrumpida la circulación vehicular.

Para reducir las demoras, las autoridades habilitaron un recorrido especial por el Parque 3 de Febrero, que incluye un contracarril sobre la Avenida Figueroa Alcorta hasta Casares, desde donde será posible retomar Del Libertador.

Además, se dispuso que la autopista Illia y el Paseo del Bajo sean gratuitos para los vehículos habilitados, una medida que se mantendrá hasta el miércoles 11 de noviembre a las 14.

Todos los cortes de tránsito en Avenida Del Libertador por la visita del Papa

Desde las 0 de este viernes, el operativo de seguridad se extendió hacia el sector norte del perímetro previsto para las actividades papales.

El principal corte comprende:

  • Avenida Del Libertador: cierre total entre Ortega y Gasset y Olleros, sin impedir el cruce por Olleros.

  • Ortega y Gasset, pasaje San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure y Gorostiaga: cortes vehiculares en los tramos comprendidos entre Migueletes y Del Libertador.

  • Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García: restricciones en sus respectivos tramos entre Migueletes y Del Libertador.

Las autoridades aclararon que la circulación por la calle Migueletes no estará afectada por estos cierres.

El objetivo es garantizar las condiciones de seguridad necesarias y permitir el avance de las tareas de armado de estructuras relacionadas con la visita de León XIV.

Visita del papa Le&oacute;n XIV a la Argentina. (Foto: Reuters)

Visita del papa León XIV a la Argentina. (Foto: Reuters)

Cómo funciona el nuevo contracarril para evitar los cortes de Libertador

Uno de los principales desafíos del operativo es mantener la circulación de los vehículos que llegan desde el norte del Gran Buenos Aires. Por eso, a la altura de Del Libertador y Olleros, los agentes de tránsito organizarán dos alternativas: una hacia Luis María Campos y otra hacia el Parque 3 de Febrero.

La segunda opción permitirá evitar el sector central de los cortes mediante un recorrido especialmente habilitado.

Los conductores deberán seguir este trayecto:

  • Olleros: doblar a la izquierda desde Del Libertador.

  • Valentín Alsina y Pinedo: continuar por el recorrido interno del Parque 3 de Febrero.

  • Avenida Figueroa Alcorta: incorporarse a la avenida.

  • Dorrego: continuar por el contracarril habilitado.

  • Avenida Casares: girar a la derecha para volver a Del Libertador.

El contracarril permitirá circular desde Dorrego hasta Casares, unos 200 metros después de la avenida Sarmiento.

Agentes de tránsito estarán ubicados en Del Libertador y Olleros para orientar a los automovilistas y evitar que los vehículos ingresen a las calles internas de Palermo, donde podrían producirse congestionamientos.

Qué avenidas y autopistas se pueden utilizar para llegar al centro porteño

Para quienes viajen desde la zona norte hacia Recoleta, Retiro o el centro de Buenos Aires, el Gobierno porteño recomendó utilizar recorridos alternativos.

  • Una de las principales opciones será la Avenida Lugones y su conexión con la autopista Illia, que permite continuar hacia Recoleta y el centro.
  • También estará disponible un recorrido por la colectora de la Illia, con desvío hacia Salguero, avenida Costanera Rafael Obligado y Ramón Castillo, para ingresar a la zona portuaria y llegar a Retiro.
  • Otra posibilidad será utilizar la Avenida General Paz y conectar con arterias como Cabildo, Santa Fe y Las Heras, dependiendo del destino final.

Las autoridades buscan distribuir el flujo vehicular entre distintos corredores y evitar embotellamientos en los alrededores del operativo.

La información sobre las restricciones y los recorridos alternativos puede consultarse en el sitio oficial del Gobierno porteño: operativo de tránsito por la visita de León XIV.

En pocas palabras

  • Cortes de tránsito: Se implementaron cierres en Av. Del Libertador por la visita papal, con desvíos y un contracarril habilitado.
  • Gratuidad de peajes: Autopista Illia y Paseo del Bajo serán gratuitas para ciertos vehículos hasta el miércoles 11.
  • Recomendaciones: Se aconseja a los automovilistas evitar la zona, usar vías alternativas y prever demoras.
Resumen generado por Thinkindot AI
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