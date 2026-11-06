Un ex juez de la Suprema Corte bonaerense perdió el control de su camioneta y se metió dentro de un negocio

Lejos de frenarse después del primer impacto, el vehículo continuó avanzando hacia el interior del comercio y llegó hasta el sector donde permanecían las demás personas. La violencia del choque provocó importantes destrozos y dejó muebles, vidrios y elementos de trabajo esparcidos por el lugar.

Las cinco mujeres sufrieron golpes, pero ninguna presentó lesiones de gravedad, un desenlace que evitó consecuencias mucho más graves. Hasta el momento, no se estableció qué provocó que Roncoroni perdiera el control de su vehículo ni por qué la camioneta continuó avanzando dentro del establecimiento.

Los destrozos que provocó la camioneta dentro del centro de estética

El impacto dejó daños materiales de consideración en el comercio. La camioneta atravesó los vidrios de la entrada y arrasó con gran parte del mobiliario que se encontraba en su recorrido.

Entre los elementos afectados se encontraban sillones, una mesa ratona, mesas de trabajo y varias sillas, además de otros objetos utilizados diariamente en el centro de estética. La fuerza del vehículo fue suficiente para provocar destrozos en distintos sectores del establecimiento.

Uno de los pocos muebles que permaneció en pie fue el mostrador ubicado cerca de la entrada, debido a que la camioneta pasó a su lado sin impactarlo directamente. El estado en el que quedó el local reflejó la magnitud del accidente y sorprendió a quienes se acercaron después de lo ocurrido.

Quién conducía la camioneta y qué investiga la Justicia

El conductor fue identificado como Francisco Roncoroni, de 85 años, ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Tras el accidente, personal del Comando de Patrullas La Plata, Base Norte, se presentó en el lugar para intervenir y realizar las primeras actuaciones.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 15 de La Plata, que inició actuaciones por daños. Los investigadores deberán establecer las circunstancias en las que el exmagistrado perdió el control de la camioneta.

perdió el control de su camioneta y se metió dentro de un negocio. (Foto: captura)

Por el momento, no se informó oficialmente si el episodio estuvo relacionado con una maniobra incorrecta, una falla mecánica u otra circunstancia. La determinación de las causas dependerá de las actuaciones y los elementos que se incorporen al expediente.

Quién es Francisco Roncoroni, el exjuez de la Corte bonaerense

Francisco Roncoroni desarrolló una extensa trayectoria dentro del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y llegó a ocupar uno de los cargos más importantes de la Justicia provincial. Fue designado ministro de la Suprema Corte bonaerense en 2002 y permaneció en el tribunal hasta su jubilación, en 2007.

Su carrera judicial había comenzado varias décadas antes, después de recibirse de abogado en 1968 en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Entre febrero de 1970 y octubre de 1972 se desempeñó como secretario del Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 4 del Departamento Judicial La Plata.

Posteriormente, entre noviembre de 1972 y diciembre de 1974, fue juez del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 6 del Departamento Judicial San Martín. También estuvo al frente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N.º 3 de La Plata, entre mayo de 1976 y abril de 1982.

Roncoroni se jubiló como juez en el 2007. (Foto: Redes)

Ese último año asumió como camarista civil y, antes de llegar al máximo tribunal bonaerense, integró la Sala Tercera de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata. Su trayectoria culminó con su paso por la Suprema Corte provincial, de la que se retiró en 2007.