Caminaba por la vereda cuando iba a comprar carne, se derrumbó un balcón y terminó en una tragedia

Sin embargo, estas observaciones deberán ser contrastadas con los resultados de las pericias técnicas que ordenó la Justicia para determinar las causas del colapso. El desprendimiento generó preocupación entre los habitantes de la zona, especialmente por tratarse de una estructura ubicada sobre una vereda de circulación peatonal.

Así era el balcón que se desplomó. (Foto: Google)

El desgarrador momento en que la nieta de la víctima llegó al lugar

Uno de los episodios más dolorosos ocurrió minutos después del derrumbe, cuando la nieta del hombre fallecido, que vive frente al edificio, llegó hasta el lugar de la tragedia. Al advertir lo que había sucedido y reconocer a su abuelo entre los restos de la estructura, la joven comenzó a gritar desesperadamente.

La escena provocó una profunda angustia entre los vecinos que se habían acercado para intentar comprender lo ocurrido. El accidente se produjo frente a un inmueble que tiene dos sectores diferenciados.

En la planta baja funciona un salón de fiestas familiares conocido como “El Salón de Juan”, mientras que en el primer piso hay una vivienda particular. Precisamente, fue el balcón correspondiente a la planta alta el que se desprendió y cayó sobre la vereda.

Investigan por qué se derrumbó el balcón en Florencio Varela

Tras recibir el llamado de emergencia, efectivos de la Comisaría 2.ª de Florencio Varela se trasladaron hasta Pedro Morán 65 y constataron el fallecimiento del hombre. Los policías dispusieron el acordonamiento preventivo del sector para preservar la escena y evitar que otras personas quedaran expuestas a posibles nuevos desprendimientos.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 de Florencio Varela, que caratuló provisoriamente el expediente como homicidio culposo. La fiscalía ordenó una serie de peritajes técnicos destinados a establecer las condiciones en las que se encontraba el balcón antes del derrumbe.

Una vecina denunció posibles irregularidades en la construcción.

Entre los aspectos que deberán analizar los especialistas se encuentran la resistencia de los materiales, el estado de conservación de la estructura y la posibilidad de que existieran problemas constructivos o falta de mantenimiento.

Además, los investigadores buscarán determinar si hubo responsabilidades vinculadas con el estado del inmueble y si el desprendimiento podría haberse evitado. Por el momento, las causas exactas del colapso no fueron establecidas y dependerán de los resultados de los estudios técnicos.

Una vez concluidas las primeras tareas periciales, una cuadrilla de trabajadores municipales comenzó a retirar los escombros y los fragmentos de hormigón que habían quedado sobre la vereda. El material fue cargado en un camión para despejar el sector.