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Choque, incendio y heridos en una estación de servicio en Liniers: el insólito descargo del conductor que es investigado

Una violenta colisión de un Peugeot 207 en la Avenida General Paz, en Liniers, dejó heridos y un principio de incendio en una estación de servicio.

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Un violento choque de un Peugeot 207 en la Avenida General Paz

Un violento choque de un Peugeot 207 en la Avenida General Paz, en Liniers, dejó heridos y un principio de incendio en una estación de servicio.

Un auto perdió el control en plena Avenida General Paz y chocó contra una estación de servicio en el barrio de Liniers, donde además impactó contra otro vehículo. El violento siniestro ocurrió cerca de las 6 de este sábado y dejó como saldo tres personas heridas, además de un principio de incendio que generó una situación de extrema tensión en el lugar.

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El hecho involucró a un Peugeot 207 conducido por un hombre de aproximadamente 40 años, que por motivos que se investigan perdió el dominio del vehículo. En una primera instancia, embistió un tótem digital y una pantalla del establecimiento.

Luego del impacto inicial, el rodado continuó su recorrido dentro del predio y terminó colisionando contra un VW Gol Trend, en el que se encontraban dos personas de 62 y 33 años, que aguardaban para cargar combustible.

A raíz del choque, el Peugeot comenzó a sufrir un incendio parcial, lo que activó una rápida respuesta del personal de la estación.

Los playeros utilizaron matafuegos para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia los depósitos de combustible. La intervención fue clave para evitar una situación de mayor gravedad.

En el lugar aún se observaban restos de polvo químico producto del uso de extintores sobre la playa de carga.

El conductor del Peugeot fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, mientras que los dos ocupantes del Gol Trend fueron derivados al Hospital Santojanni.

El insólito descargo del conductor que es investigado

Si bien el automovilista declaró ante las autoridades que se habría quedado dormido, la Justicia ordenó la realización de un test de alcoholemia para determinar si había consumido alcohol. Peritos calificaron el hecho como “insólito”, teniendo en cuenta la iluminación del predio y que el límite de velocidad en la zona de surtidores es de apenas 20 km/h.

La zona fue rápidamente asegurada con un operativo de la Policía de la Ciudad, mientras una grúa debió intervenir para retirar los vehículos ante la demora de los seguros.

La estación de servicio permanecía cerrada y perimetrada durante la mañana de este sábado, mientras que el sector contrario del predio continuaba funcionando con normalidad.

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