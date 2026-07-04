Choque, incendio y heridos en una estación de servicio en Liniers: el insólito descargo del conductor que es investigado

Los playeros utilizaron matafuegos para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara hacia los depósitos de combustible. La intervención fue clave para evitar una situación de mayor gravedad.

En el lugar aún se observaban restos de polvo químico producto del uso de extintores sobre la playa de carga.

El conductor del Peugeot fue trasladado al Hospital Vélez Sarsfield, mientras que los dos ocupantes del Gol Trend fueron derivados al Hospital Santojanni.

El insólito descargo del conductor que es investigado

Si bien el automovilista declaró ante las autoridades que se habría quedado dormido, la Justicia ordenó la realización de un test de alcoholemia para determinar si había consumido alcohol. Peritos calificaron el hecho como “insólito”, teniendo en cuenta la iluminación del predio y que el límite de velocidad en la zona de surtidores es de apenas 20 km/h.

La zona fue rápidamente asegurada con un operativo de la Policía de la Ciudad, mientras una grúa debió intervenir para retirar los vehículos ante la demora de los seguros.

La estación de servicio permanecía cerrada y perimetrada durante la mañana de este sábado, mientras que el sector contrario del predio continuaba funcionando con normalidad.