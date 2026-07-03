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Impactante choque contra un camión: una bebé de un año salió despedida de un auto y todo quedó grabado

El hecho ocurrió en Reconquista, Santa Fe, cuando un camión de servicios impactó contra un auto estacionado. La nena quedó en el asfalto, pero no fue atropellada.

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Una bebé de un año salió despedida de un auto y todo quedó grabado. (Foto: captura).

Una bebé de un año salió despedida de un auto y todo quedó grabado. (Foto: captura).

Un impactante accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Reconquista, Santa Fe, tuvo un desenlace que muchos califican como milagroso. Una bebé de apenas un año salió despedida de un automóvil tras un violento choque con un camión, en una secuencia que quedó registrada por una cámara de seguridad y que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

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El tercer vagón descarriló como consecuencia del choque. (Foto: A24)

A pesar de la violencia del impacto, la pequeña sobrevivió y permanece internada en observación. Su estado de salud es estable, según informaron desde el centro médico donde fue asistida.

El hecho ocurrió cuando un camión impactó contra un automóvil que se encontraba estacionado, justo en el momento en que se abría una de sus puertas traseras. La fuerza del choque hizo que el vehículo girara de manera brusca y como consecuencia del movimiento, la bebé, que viajaba en el interior del auto, salió despedida y cayó sobre el asfalto, en una escena que quedó registrada por las cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes muestran el dramático instante en el que la niña termina sobre la calle tras el impacto, mientras las personas que estaban en el lugar corren desesperadas para asistirla.

El padre la rescató de inmediato: "Fue un milagro"

Afortunadamente, tras caer al pavimento, la bebé no fue atropellada por ningún otro vehículo que circulaba por la zona. Su padre reaccionó de inmediato, la levantó del asfalto y la trasladó de urgencia a un centro de salud de Reconquista, donde quedó internada para realizarle distintos estudios.

De acuerdo con el último parte médico, la niña permanece estable y fuera de peligro, aunque continúa bajo observación como medida preventiva debido a la violencia del accidente.

Momento en que un camión chocó un auto estacionado y una bebé de un año salió despedida (Foto: Captura)

Momento en que un camión chocó un auto estacionado y una bebé de un año salió despedida (Foto: Captura)

Tras conocerse las imágenes, el padre de la menor describió lo ocurrido como "un milagro", al destacar que, pese a la espectacularidad del choque y la caída, su hija logró sobrevivir sin sufrir consecuencias de extrema gravedad.

El video del accidente generó una fuerte conmoción y volvió a poner el foco en la importancia de las medidas de seguridad para los menores durante los traslados en vehículos.

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