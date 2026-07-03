Impactante choque contra un camión: una bebé de un año salió despedida de un auto y todo quedó grabado

El padre la rescató de inmediato: "Fue un milagro"

Afortunadamente, tras caer al pavimento, la bebé no fue atropellada por ningún otro vehículo que circulaba por la zona. Su padre reaccionó de inmediato, la levantó del asfalto y la trasladó de urgencia a un centro de salud de Reconquista, donde quedó internada para realizarle distintos estudios.

De acuerdo con el último parte médico, la niña permanece estable y fuera de peligro, aunque continúa bajo observación como medida preventiva debido a la violencia del accidente.

Momento en que un camión chocó un auto estacionado y una bebé de un año salió despedida (Foto: Captura)

Tras conocerse las imágenes, el padre de la menor describió lo ocurrido como "un milagro", al destacar que, pese a la espectacularidad del choque y la caída, su hija logró sobrevivir sin sufrir consecuencias de extrema gravedad.

El video del accidente generó una fuerte conmoción y volvió a poner el foco en la importancia de las medidas de seguridad para los menores durante los traslados en vehículos.