Llegó la nieve a Buenos Aires: los videos de las ciudades que amanecieron teñidas de blanco

Nevadas en Mendoza, San Juan y Córdoba

Sin embargo, las primeras nevadas se registraron durante el miércoles en sectores de Mendoza y San Juan, mientras que con el correr de las horas el fenómeno también alcanzó a localidades serranas de Córdoba, el noroeste argentino e incluso algunos puntos de la provincia de Buenos Aires.

Entre los lugares donde se reportó nieve durante la madrugada se encuentran La Cumbrecita, Villa del Pocho y Santa Rosa de Calamuchita, en Córdoba, además de Tafí del Valle, en Tucumán. En territorio bonaerense también se registraron precipitaciones níveas, aunque de menor intensidad, en ciudades como Tres Arroyos, Lobería y Sierra de los Padres.

Alerta amarilla por frío extremo en 18 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por frío extremo para este jueves 2 de julio que alcanza a la Ciudad de Buenos Aires y a 17 provincias.

Las jurisdicciones afectadas son:

Buenos Aires (incluye CABA)

Córdoba

Santa Fe

Entre Ríos

Corrientes

Misiones

Mendoza

San Juan

San Luis

La Rioja

Catamarca

Tucumán

Salta

Jujuy

La Pampa

Neuquén

Río Negro

Chubut

El organismo advirtió que este nivel de alerta puede representar un riesgo para la salud, especialmente para los grupos más vulnerables, como niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

Cómo estará el tiempo en Buenos Aires

Para este jueves se espera una temperatura mínima de 1 grado y una máxima de 9 en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Las condiciones de frío persistirán durante toda la jornada, con una sensación térmica aún más baja durante las primeras horas de la mañana y por la noche.

Las recomendaciones del SMN ante el frío extremo

Frente a las bajas temperaturas, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar la exposición prolongada al frío, especialmente durante la madrugada y la noche.

Vestirse con varias capas de ropa liviana para conservar mejor el calor corporal.

Mantener los ambientes calefaccionados de manera segura y correctamente ventilados.

Evitar los cambios bruscos de temperatura.

Consumir abundante agua y evitar las bebidas alcohólicas.

No automedicarse ante síntomas asociados al frío y consultar a un médico si es necesario.

Respetar los tratamientos indicados por profesionales de la salud.

No fumar en ambientes cerrados.

Prestar especial atención a niños, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

Mientras continúa la ola polar, las autoridades recomiendan seguir los pronósticos oficiales, ya que las condiciones meteorológicas podrían favorecer nuevas nevadas en distintas regiones del país durante las próximas horas.