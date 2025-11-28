Colapso mundial por un fallo en los aviones Airbus: Cómo afecta a los vuelos de Aeroparque y Ezeiza

La alerta tiene alcance global y abarca a un amplio conjunto de operadores que utilizan la familia A320neo. Entre ellos se encuentran Iberia, Vueling, Lufthansa Group, Air France-KLM, United Airlines, Air Canada, Avianca, Azul, Spirit Airlines, Viva Aerobus, Indigo, AirAsia y Pegasus Airlines, lo que confirma la masiva presencia del modelo en el mercado.

En Argentina, hasta ahora solo JetSmart informó que no tiene aviones afectados por este problema. No está claro aún cómo podría afectar a Aerolíneas Argentinas y a FlyBondi.

Qué es el Airbus A320neo

El A320neo (New Engine Option) es la versión renovada del A320, el avión de fuselaje estrecho diseñado para rutas de corta y media distancia que Airbus lanzó en los años ’80. Mantiene las innovaciones clásicas del modelo —como los controles de vuelo electrónicos y las palancas laterales— y suma motores más eficientes (CFM LEAP-1A o Pratt & Whitney PW1900G) y mejoras aerodinámicas como los sharklets, que permiten ahorros de combustible de hasta 15% y reducciones aún mayores en vuelos más largos.

Presentado en 2010 y entregado por primera vez a Lufthansa en 2016, el A320neo registró una rápida aceptación comercial, acumulando más de mil pedidos en su primer año. Se fabrica en plantas de Toulouse, Hamburgo, Tianjin y Mobile, lo que refuerza la presencia global de Airbus.

Además, el modelo forma parte de las incorporaciones más recientes de Iberia y destaca por su menor impacto ambiental: con motores CFM Leap-1A, es 50% más silencioso, reduce 5.000 toneladas de CO anuales y baja en 50% las emisiones de NOx respecto a generaciones previas.