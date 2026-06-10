La esposa de Adorni se adhirió al régimen de "inocencia fiscal" para regularizar activos no declarados

Según la publicación, Bettina Angeletti figura como trabajadora autónoma desde abril de 2017 en el rubro "actividades profesionales, científicas y técnicas", aunque durante años estuvo inscripta como monotributista.

Además, hasta octubre de 2025 no se había registrado en el IVA ni en el impuesto a las ganancias, pese a que Adorni ya formaba parte del Gobierno nacional.

El pedido de ingreso a la "inocencia fiscal"

El pedido para ingresar al régimen reavivó las preguntas sobre el patrimonio familiar, mientras se espera que el jefe de Gabinete presente su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción.

La causa judicial también investiga distintas operaciones inmobiliarias y movimientos económicos de la familia. Entre ellos, la compra de un departamento en Caballito realizada en 2025, por la que el matrimonio habría abonado 30.000 dólares en efectivo y financiado otros 200.000 dólares mediante una hipoteca sin intereses otorgada por dos jubiladas.

Asimismo, el expediente analiza la adquisición de una vivienda en el country Golf Club Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, por 120.000 dólares. Según la investigación, se pagaron 20.000 dólares en efectivo y se constituyó una hipoteca por los 100.000 restantes.

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Otro de los puntos bajo la lupa es la declaración del contratista Matías Tabar, quien aseguró que Adorni le abonó 245.000 dólares en efectivo y sin factura por las refacciones realizadas en esa propiedad.

La Justicia también revisa gastos por 27.658 dólares correspondientes a viajes familiares al exterior, entre ellos a Punta del Este, Aruba y España, además de otros 6.000 dólares destinados a un viaje a Bariloche.

De acuerdo con la investigación periodística de La Nación, durante el año pasado Adorni y su esposa registraron consumos con tarjetas de crédito por más de 85 millones de pesos, es decir, unos siete millones mensuales, cuando el sueldo del funcionario rondaba los 3,5 millones y Angeletti continuaba figurando como monotributista.

La investigación sobre la consultora de la esposa de Adorni

La causa que tramita en el juzgado de Ariel Lijo busca establecer si existieron delitos de cohecho o negociaciones incompatibles con la función pública a partir de los vínculos comerciales entre +Be y empresas que mantienen contratos con el Estado.

Uno de los clientes investigados es Grupo Datco, especializado en soluciones tecnológicas y proveedor del Banco Central, AYSA y la Sociedad Operadora Ferroviaria. La empresa reconoció haber contratado servicios de capacitación y búsqueda de personal a la consultora de Angeletti.

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Según la documentación incorporada a la causa, +Be facturó más de cuatro millones de pesos por esos trabajos y cobró otros 1,8 millones por un contrato que finalmente no se concretó.

También aparece bajo análisis la naviera National Shipping, contratista de YPF, que realizó pagos por 1,1 millones de pesos en septiembre de 2024, 2,4 millones en julio de 2025 y 2,8 millones en octubre de ese mismo año.

La tercera firma investigada es Grupo Foggia, una productora musical vinculada a la privatización del predio de Tecnópolis. Los investigadores buscan determinar el alcance de la relación comercial con la empresa de la esposa del jefe de Gabinete.

Mientras tanto, Adorni prepara la declaración jurada que presentará el próximo 15 de junio.