Luz Tito confirmó su separación y crecen los rumores de romance con Tato Algorta: "Definitivo"

Luz Tito habló de su presente sentimental confirmó su separación de su novio Alberto, conocido como el Pestañas, el español con quien estaba en pareja hace tres años.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Luz Tito habló de su separación de El Pestañas que fue hace unos meses mientras crecen los trascendidos de cercanía con su ex compañero en Gran Hermano, Tato Algorta.
Luz Tito habló de su presente sentimental confirmó su separación de su novio Alberto, conocido como el Pestañas, el español con quien estaba en pareja hace tres años.
Al momento de ingresar a la casa de Gran Hermano en 2025, la jujeña comentó que mantenía una relación a distancia y en en el ciclo de streaming Antes de que sea tarde dio detalles del final del vínculo.
Incluso el joven había participado del reality al ingresar a la casa junto a varios familiares de los participantes en el segmento Congelados.
La morocha comentó que la separación se dio hace unos meses, que fue en los mejores términos y prefirió esperar un tiempo antes de hacerlo público.
"Fue re lindo, cuando te despedís desde el amor y está todo bien, no había necesidad de quedar mal tampoco, ya hace meses estaba separada. Cuando ya la vida te lleva por distintos caminos y distintas metas decís: hasta acá. Fue sano, no hablamos hace tiempo pero es lo mejor", dijo Luz Tito sobre su separación del español.
Y agregó que hace poco se vieron ya distanciados y esa fue la última vez: "En febrero nos vimos que venía de viaje en Brasil, se quedó una semana y lo re ayudé, justo era su cumpleaños, pero no hubo quilombo en el medio de terminar mal la relación".
"Dije me voy a dar tiempo a mí, para qué estar contando cosas y mantenerlo con mi gente y ver qué onda. Es hace un tiempo ya, definitivo, y ahora estoy disfrutando", cerró Luz Tito sobre su presente.
Lo cierto es que desde hace varias semanas en las redes se instaló el rumor de romance de Luz Tito con Santiago Tato Algorta, su compañero en la edición de Gran Hermano y quien estaba presente en el estudio de streaming.
"Estuvieron todo el sábado y domingo juntos y no nos llamaron, ¿Ustedes se están poniendo de novios y no nos quieren contar?", le dijeron sus compañeras entre risas al darse cuenta que habían compartido tiempo juntos.
En octubre del año pasado, al aparecer fotos juntos en una fiesta electrónica, Tato Algorta aclaró en el streaming Fuera de Joda (Telefe) cuál es su vínculo con Luz Tito.
"Sí, es verdad que con Luz fuimos a la fiesta, con ella y sus amigos. Estuvimos bailando y hay una foto nuestra. Después me estuvieron mandando otras que nada que ver. Va a haber fotos nuestras todo el tiempo", dijo el ex Gran Hermano.