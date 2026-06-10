Luz Tito confirmó su separación y crecen los rumores de romance con Tato Algorta: "Definitivo"

"Fue re lindo, cuando te despedís desde el amor y está todo bien, no había necesidad de quedar mal tampoco, ya hace meses estaba separada. Cuando ya la vida te lleva por distintos caminos y distintas metas decís: hasta acá. Fue sano, no hablamos hace tiempo pero es lo mejor", dijo Luz Tito sobre su separación del español.

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Y agregó que hace poco se vieron ya distanciados y esa fue la última vez: "En febrero nos vimos que venía de viaje en Brasil, se quedó una semana y lo re ayudé, justo era su cumpleaños, pero no hubo quilombo en el medio de terminar mal la relación".

"Dije me voy a dar tiempo a mí, para qué estar contando cosas y mantenerlo con mi gente y ver qué onda. Es hace un tiempo ya, definitivo, y ahora estoy disfrutando", cerró Luz Tito sobre su presente.

Lo cierto es que desde hace varias semanas en las redes se instaló el rumor de romance de Luz Tito con Santiago Tato Algorta, su compañero en la edición de Gran Hermano y quien estaba presente en el estudio de streaming.

"Estuvieron todo el sábado y domingo juntos y no nos llamaron, ¿Ustedes se están poniendo de novios y no nos quieren contar?", le dijeron sus compañeras entre risas al darse cuenta que habían compartido tiempo juntos.

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Qué decía Tato Algorta de su vínculo con Luz Tito

En octubre del año pasado, al aparecer fotos juntos en una fiesta electrónica, Tato Algorta aclaró en el streaming Fuera de Joda (Telefe) cuál es su vínculo con Luz Tito.

"Sí, es verdad que con Luz fuimos a la fiesta, con ella y sus amigos. Estuvimos bailando y hay una foto nuestra. Después me estuvieron mandando otras que nada que ver. Va a haber fotos nuestras todo el tiempo", dijo el ex Gran Hermano.