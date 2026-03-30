El mes de abril llega con nuevos aumentos: a cuánto suben el transporte, los servicios y los alquileres

El boleto mínimo hasta 3 km: $1.388,66

Recorrido de 3 a 6 km: $1.546,95

Recorrido de 6 a 12 km: $1.664,96

Tramo de 12 a 27 km: $1.785,42

Más de 27 km: $1.903,85

En tanto, los colectivos que circulan por CABA también tendrán un aumento:

El boleto mínimo hasta 3 km: $715,26

Recorrido de 3 a 6 km: $794,76

Recorrido de 6 a 12 km: $856

Tramo de 12 a 27 km: $917,28

Alquileres

Los alquileres también llegan con subas importantes. Los contratos que todavía se rigen por la antigua ley tendrán un aumento del 33,3% según el Índice de Contratos de Locación (ICL). En paralelo, los acuerdos bajo la nueva normativa muestran incrementos aún mayores, con ajustes que rondan el 47,6%, dependiendo de la fórmula aplicada.

Prepagas

En el caso de la medicina prepaga, las empresas informaron subas de hasta el 2,9% en las cuotas de abril, en línea con la inflación de febrero medida por el INDEC. Este ajuste también impactará en los copagos.

Servicios: luz, agua y gas

Diseño sin título (29).jpg Luz, gas y agua: ¿cuánto aumentarán las tarifas en diciembre por la quita de subsidios? (Foto: propia)

Las tarifas de electricidad también se verán modificadas. Los usuarios afrontarán subas de hasta el 17%, impulsadas principalmente por la estacionalidad del consumo y la segmentación de subsidios.

Tanto en Edesur como en Edenor, los hogares de mayores ingresos tendrán cargos fijos y variables más elevados, mientras que los usuarios subsidiados mantendrán tarifas diferenciales hasta cierto nivel de consumo.

Por su parte, el servicio de agua tendrá un incremento del 4% en abril, según lo dispuesto por el ente regulador. La actualización forma parte de un esquema transitorio que busca recomponer tarifas tras el atraso acumulado en 2025.

A pesar del aumento, continuará vigente la tarifa social y los descuentos para sectores de menores ingresos.

En cuanto al gas, el Gobierno oficializó nuevas tarifas que comenzarán a regir desde el 1° de abril en todo el país. El ajuste responde al esquema de quita de subsidios y segmentación vigente, por lo que los usuarios sin asistencia estatal verán reflejados aumentos más significativos en sus facturas.

En el caso del AMBA, las boletas pueden alcanzar valores cercanos a los $91.000 mensuales para consumos altos.