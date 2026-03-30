El mes de abril llega con nuevos aumentos: a cuánto suben el transporte, los servicios y los alquileres
El cuarto mes del año arranca con nuevas subas en servicios clave que impactarán en el bolsillo.
Abril llega con aumentos: suben el transporte, las prepagas, la luz, el gas y los alquileres
Abril comienza con una nueva serie de aumentos en servicios esenciales. El transporte público, las prepagas, los alquileres, la luz, el agua y el gas registran subas que afectan tanto a usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires como del resto del país.
Uno de los incrementos es el del transporte público. La provincia de Buenos Aires pondrá en marcha en abril el nuevo cuadro tarifario para líneas de colectivos urbanas e interurbanas. De esa forma, la actualización seguirá la fórmula IPC de febrero + 2% adicional, dejando el valor del boleto mínimo actual de $832,57 (con SUBE registrada) a $873.36.
Con SUBE registrada
El boleto mínimo de 0 a 3 km: $873,37
Tramo de 3 a 6 km: $972,93
Recorrido de 6 a 12 km: $1.047,14
Recorrido de 12 a 27 km: $1.122,90
Más de 27 km: $1.197,39
Sin SUBE registrada
El boleto mínimo hasta 3 km: $1.388,66
Recorrido de 3 a 6 km: $1.546,95
Recorrido de 6 a 12 km: $1.664,96
Tramo de 12 a 27 km: $1.785,42
Más de 27 km: $1.903,85
En tanto, los colectivos que circulan por CABA también tendrán un aumento:
El boleto mínimo hasta 3 km: $715,26
Recorrido de 3 a 6 km: $794,76
Recorrido de 6 a 12 km: $856
Tramo de 12 a 27 km: $917,28
Alquileres
Los alquileres también llegan con subas importantes. Los contratos que todavía se rigen por la antigua ley tendrán un aumento del 33,3% según el Índice de Contratos de Locación (ICL). En paralelo, los acuerdos bajo la nueva normativa muestran incrementos aún mayores, con ajustes que rondan el 47,6%, dependiendo de la fórmula aplicada.
Prepagas
En el caso de la medicina prepaga, las empresas informaron subas de hasta el 2,9% en las cuotas de abril, en línea con la inflación de febrero medida por el INDEC. Este ajuste también impactará en los copagos.
Servicios: luz, agua y gas
Las tarifas de electricidad también se verán modificadas. Los usuarios afrontarán subas de hasta el 17%, impulsadas principalmente por la estacionalidad del consumo y la segmentación de subsidios.
Tanto en Edesur como en Edenor, los hogares de mayores ingresos tendrán cargos fijos y variables más elevados, mientras que los usuarios subsidiados mantendrán tarifas diferenciales hasta cierto nivel de consumo.
Por su parte, el servicio de agua tendrá un incremento del 4% en abril, según lo dispuesto por el ente regulador. La actualización forma parte de un esquema transitorio que busca recomponer tarifas tras el atraso acumulado en 2025.
A pesar del aumento, continuará vigente la tarifa social y los descuentos para sectores de menores ingresos.
En cuanto al gas, el Gobierno oficializó nuevas tarifas que comenzarán a regir desde el 1° de abril en todo el país. El ajuste responde al esquema de quita de subsidios y segmentación vigente, por lo que los usuarios sin asistencia estatal verán reflejados aumentos más significativos en sus facturas.
En el caso del AMBA, las boletas pueden alcanzar valores cercanos a los $91.000 mensuales para consumos altos.