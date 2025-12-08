En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Gobierno
Cancillería
Política

El fuerte reclamo del Gobierno nacional a un año de la detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela

Reiteró su “enérgico rechazo” a la desaparición forzada del gendarme, detenido por Nicolás Maduro sin garantías judiciales.

El mensaje del gobierno argentino a un año de la detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela

El mensaje del gobierno argentino a un año de la detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela
Leé también Huyó del régimen de Maduro con su hijo: qué dijo la pareja del gendarme Gallo tras su dramático escape
Huyó del régimen de Maduro y ya está en Argentina con su hijo: el dramático escape de la pareja del gendarme Nahuel Gallo. (Foto: archivo)

El reclamo fue formalizado este lunes mediante un comunicado conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y del Ministerio de Seguridad. Allí se advierte que Gallo permanece detenido en condiciones irregulares, sin acceso a su familia ni garantías judiciales básicas.

comuicado cancilleria

“El Gobierno argentino reitera su enérgico rechazo a la detención ilegal y desaparición forzada de Nahuel Gallo”, sostiene el texto oficial, que además remarca que el caso encuadra en un delito condenado por tratados internacionales de derechos humanos.

Un año sin información oficial sobre su paradero

el gendarme gallo y su familia
Se advierte que Gallo permanece detenido en condiciones irregulares, sin acceso a su familia ni garant&iacute;as judiciales b&aacute;sicas. (Foto: archivo)

Se advierte que Gallo permanece detenido en condiciones irregulares, sin acceso a su familia ni garantías judiciales básicas. (Foto: archivo)

Gallo, Cabo Primero de Gendarmería Nacional, fue arrestado en territorio venezolano en circunstancias que aún no fueron aclaradas por el régimen de Nicolás Maduro. Desde entonces, su familia denuncia que no recibió información precisa sobre su estado de salud, paradero o situación procesal.

Para el Gobierno argentino, se trata de un caso de detención arbitraria, sin justificación legal y agravado por la incomunicación total del ciudadano argentino.

Acciones internacionales y presión diplomática

El comunicado oficial detalla que en los últimos meses la Argentina elevó el caso ante diversos organismos internacionales con el objetivo de intensificar la presión:

  • Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): se solicitaron medidas cautelares urgentes.
  • Corte Penal Internacional (CPI): se presentó el caso como un episodio de detención arbitraria y desaparición forzada.
  • Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: Argentina denunció una “violación flagrante de los derechos humanos”.

Según el texto difundido, Cancillería y otras áreas del Estado realizaron múltiples gestiones diplomáticas para obtener novedades, aunque sin resultados concretos.

Compromiso con la familia de Nahuel Gallo

gendarme argentino nahuel gallo flia.jpg
"Nunca en mi vida hab&iacute;a orado tanto. Le pido a Dios todos los d&iacute;as que cuide a Nahuel", dijo entre l&aacute;grimas Mar&iacute;a Alejandra G&oacute;mez, pareja del gendarme argentino. (Foto: archivo)

"Nunca en mi vida había orado tanto. Le pido a Dios todos los días que cuide a Nahuel", dijo entre lágrimas María Alejandra Gómez, pareja del gendarme argentino. (Foto: archivo)

El Gobierno reafirmó que seguirá acompañando a los allegados de Gallo y continuará reclamando por su libertad: “El Gobierno argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”, señala el comunicado.

Con este nuevo pronunciamiento, Argentina vuelve a instalar el caso en la agenda internacional y reiteró que la permanencia del gendarme en detención clandestina es “incompatible con el derecho internacional y con cualquier estándar de derechos humanos”.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Cancillería Gendarmería Venezuela
Notas relacionadas
"Si lo que hace EE.UU. en Venezuela permite que Nahuel esté en libertad, yo digo que está bien", afirmó la esposa de Gallo
A un año de la detención del gendarme argentino en Venezuela: la revelación de la esposa de Nahuel Gallo
Nuevo round: el Gobierno intimó a la AFA por publicitar un organismo educativo

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar