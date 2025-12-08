El fuerte reclamo del Gobierno nacional a un año de la detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela

Para el Gobierno argentino, se trata de un caso de detención arbitraria, sin justificación legal y agravado por la incomunicación total del ciudadano argentino.

Acciones internacionales y presión diplomática

El comunicado oficial detalla que en los últimos meses la Argentina elevó el caso ante diversos organismos internacionales con el objetivo de intensificar la presión:

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): se solicitaron medidas cautelares urgentes .

se solicitaron . Corte Penal Internacional (CPI): se presentó el caso como un episodio de detención arbitraria y desaparición forzada .

se presentó el caso como un episodio de . Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: Argentina denunció una “violación flagrante de los derechos humanos”.

Según el texto difundido, Cancillería y otras áreas del Estado realizaron múltiples gestiones diplomáticas para obtener novedades, aunque sin resultados concretos.

Compromiso con la familia de Nahuel Gallo

gendarme argentino nahuel gallo flia.jpg "Nunca en mi vida había orado tanto. Le pido a Dios todos los días que cuide a Nahuel", dijo entre lágrimas María Alejandra Gómez, pareja del gendarme argentino. (Foto: archivo)

El Gobierno reafirmó que seguirá acompañando a los allegados de Gallo y continuará reclamando por su libertad: “El Gobierno argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”, señala el comunicado.

Con este nuevo pronunciamiento, Argentina vuelve a instalar el caso en la agenda internacional y reiteró que la permanencia del gendarme en detención clandestina es “incompatible con el derecho internacional y con cualquier estándar de derechos humanos”.