El fuerte reclamo del Gobierno nacional a un año de la detención del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela

El reclamo fue formalizado este lunes mediante un comunicado conjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y del Ministerio de Seguridad. Allí se advierte que Gallo permanece detenido en condiciones irregulares, sin acceso a su familia ni garantías judiciales básicas.
“El Gobierno argentino reitera su enérgico rechazo a la detención ilegal y desaparición forzada de Nahuel Gallo”, sostiene el texto oficial, que además remarca que el caso encuadra en un delito condenado por tratados internacionales de derechos humanos.
Un año sin información oficial sobre su paradero
Gallo, Cabo Primero de Gendarmería Nacional, fue arrestado en territorio venezolano en circunstancias que aún no fueron aclaradas por el régimen de Nicolás Maduro. Desde entonces, su familia denuncia que no recibió información precisa sobre su estado de salud, paradero o situación procesal.
Para el Gobierno argentino, se trata de un caso de detención arbitraria, sin justificación legal y agravado por la incomunicación total del ciudadano argentino.
Acciones internacionales y presión diplomática
El comunicado oficial detalla que en los últimos meses la Argentina elevó el caso ante diversos organismos internacionales con el objetivo de intensificar la presión:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): se solicitaron medidas cautelares urgentes.
Corte Penal Internacional (CPI): se presentó el caso como un episodio de detención arbitraria y desaparición forzada.
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas: Argentina denunció una “violación flagrante de los derechos humanos”.
Según el texto difundido, Cancillería y otras áreas del Estado realizaron múltiples gestiones diplomáticas para obtener novedades, aunque sin resultados concretos.
Compromiso con la familia de Nahuel Gallo
El Gobierno reafirmó que seguirá acompañando a los allegados de Gallo y continuará reclamando por su libertad: “El Gobierno argentino seguirá acompañando a los familiares de Nahuel Gallo en esta aciaga circunstancia y no cesará en sus esfuerzos por su liberación y su pronta restitución a nuestro país”, señala el comunicado.
Con este nuevo pronunciamiento, Argentina vuelve a instalar el caso en la agenda internacional y reiteró que la permanencia del gendarme en detención clandestina es “incompatible con el derecho internacional y con cualquier estándar de derechos humanos”.