Grave denuncia de otra ex empleada de Wanda Nara: irregularidades, accidente y reclamo millonario

El conflicto continúa avanzando y promete tener nuevas derivaciones. Mientras tanto, la exempleada sostiene que existe una deuda importante y un incumplimiento directo de lo que había sido pactado. Tal como se resumió en el programa: “Hay una nueva deuda millonaria… Wanda Nara está nuevamente contra las cuerdas”.

Embed

¿Por qué Vero Lozano se enojó con Wanda Nara tras la foto que se secó con Johnny Depp?

Johnny Depp visitó la Argentina y brindó una entrevista a Verónica Lozano en su programa de Telefe. Sin embargo, aunque la presencia del artista internacional generó una enorme expectativa, el foco terminó desplazándose hacia Wanda Nara, quien se sacó una foto con él y la publicó de inmediato en sus redes sociales. Ese gesto no solo llamó la atención del público, sino que también fue interpretado como una provocación hacia su expareja, Mauro Icardi, lo que encendió aún más la conversación en redes.

Según se vio en un video que comenzó a circular, la conductora de MasterChef Celebrity se ubicó detrás de Depp para conseguir la imagen tan buscada. A partir de esa situación, Adrián Pallares contó en Intrusos (América TV) que "está todo mal con Wanda en Telefe, pero no por las hornallas y las cacerolas, por Johnny Depp". De inmediato, el comentario abrió una nueva polémica sobre el vínculo de la mediática con los ciclos del canal.

En esa misma línea, Karina Iavícoli aseguró que Verónica Lozano estaba molesta por la actitud de Wanda. Para aclarar el escenario, Lozano habló con Desayuno Americano (América TV) y dio su versión: "No me enojé con Wanda, pero me parece que hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa, o incluso que agradezca, pero bueno, Wanda es así, le gana el ego". Luego profundizó: "Le ganó las ganas de focalizar sus logros personales. Igual, quiero aclarar que él saludó a todos, fue muy amoroso y cariñoso con todo el personal de Telefé".

Además, la conductora explicó una situación puntual que sí le generó molestia. "El lunes la invitamos a Wanda y no vino porque estaba grabando, pero el miércoles (cuando estaba Johnny) paró la grabación para hacerse la foto", detalló. Y completó: "Lo que sí, me pareció feo que un día tan importante se pusiera en agenda algo tan trivial".

Finalmente, Lozano dejó claro que no hubo enojo personal, aunque sí cuestionó la actitud que terminó opacando la nota con Depp: "Me parece que era mejor priorizar la entrevista y luego lo otro, entiendo su cabeza, da contenido y material, pero bueno, Wanda es así".

Como cierre inesperado, también llamó la atención la reacción de Mauro Icardi tras la foto de su exesposa con el actor. El futbolista dejó de seguir a Johnny Depp en Instagram, un gesto que no pasó inadvertido y que muchos usuarios interpretaron como una clara muestra de disgusto.