ESCÁNDALO

Grave denuncia de otra ex empleada de Wanda Nara: irregularidades, accidente y reclamo millonario

En A la tarde dieron detalles del reclamo millonario que realiza una mujer que trabajó en la casa de Wanda Nara.

21 nov 2025, 18:18
Un nuevo conflicto vuelve a poner en el centro de la escena a Wanda Nara y a la forma en que contrata a su personal doméstico. En esta oportunidad, la denuncia proviene de Diana, una exempleada que asegura haber sido víctima de incumplimientos laborales, irregularidades en su contratación y una deuda millonaria. Según lo que se contó al aire, “es un caso muchísimo peor que el de Luli, porque acá estamos hablando de una deuda millonaria que Wanda Nara reconoce y firma”, y cuya ejecución habría sido incumplida.

Diana llegó al hogar de Santa Bárbara a través de una agencia dedicada a reclutar personal doméstico. De acuerdo con el relato, “Diana es una persona que llega a la vida de Wanda Nara por intermedio de una agencia”. Su contratación se inició el viernes 8 de noviembre de 2024, bajo la modalidad cama adentro. Durante ese primer fin de semana, compartió la rutina con Mauro y los hijos de Wanda. Incluso, según se dijo, la mujer se habría sorprendido por algunos modos de trato, aunque ese aspecto no forma parte de su reclamo formal.

El punto central de la denuncia gira en torno a las condiciones laborales. Diana afirma que trabajaba totalmente en negro. A pesar de haber ingresado por una agencia, el arreglo salarial se hacía directamente con la familia, sin ART ni registro. Todo se volvió más grave el 8 de enero, cuando la empleada sufrió una fuerte caída por las escaleras de la vivienda. La ambulancia que llegó al lugar intentó trasladarla, pero se frenó al pedirle la cobertura laboral correspondiente. “Le pedimos, por favor, la ART”, habrían solicitado, a lo que ella respondió: “No tengo”.

Ante esa situación, y siempre según contaron en exclusiva en A la tarde, Diana debió llegar al centro médico por sus propios medios porque Wanda no estaba en la casa. Luego, la empresaria se comunicó con su contador, quien le transfirió dinero para movilidad, estudios y la bota ortopédica necesaria por la lesión. A partir de ese episodio, Wanda habría instruido a su equipo contable para regularizar a todo su personal. Sin embargo, en el caso de Diana, la registración no habría coincidido con la fecha real de ingreso, lo que constituye un punto clave en el reclamo económico actual.

El conflicto continúa avanzando y promete tener nuevas derivaciones. Mientras tanto, la exempleada sostiene que existe una deuda importante y un incumplimiento directo de lo que había sido pactado. Tal como se resumió en el programa: “Hay una nueva deuda millonaria… Wanda Nara está nuevamente contra las cuerdas”.

¿Por qué Vero Lozano se enojó con Wanda Nara tras la foto que se secó con Johnny Depp?

Johnny Depp visitó la Argentina y brindó una entrevista a Verónica Lozano en su programa de Telefe. Sin embargo, aunque la presencia del artista internacional generó una enorme expectativa, el foco terminó desplazándose hacia Wanda Nara, quien se sacó una foto con él y la publicó de inmediato en sus redes sociales. Ese gesto no solo llamó la atención del público, sino que también fue interpretado como una provocación hacia su expareja, Mauro Icardi, lo que encendió aún más la conversación en redes.

Según se vio en un video que comenzó a circular, la conductora de MasterChef Celebrity se ubicó detrás de Depp para conseguir la imagen tan buscada. A partir de esa situación, Adrián Pallares contó en Intrusos (América TV) que "está todo mal con Wanda en Telefe, pero no por las hornallas y las cacerolas, por Johnny Depp". De inmediato, el comentario abrió una nueva polémica sobre el vínculo de la mediática con los ciclos del canal.

En esa misma línea, Karina Iavícoli aseguró que Verónica Lozano estaba molesta por la actitud de Wanda. Para aclarar el escenario, Lozano habló con Desayuno Americano (América TV) y dio su versión: "No me enojé con Wanda, pero me parece que hubiera estado bueno que subiera la foto después del programa, o incluso que agradezca, pero bueno, Wanda es así, le gana el ego". Luego profundizó: "Le ganó las ganas de focalizar sus logros personales. Igual, quiero aclarar que él saludó a todos, fue muy amoroso y cariñoso con todo el personal de Telefé".

Además, la conductora explicó una situación puntual que sí le generó molestia. "El lunes la invitamos a Wanda y no vino porque estaba grabando, pero el miércoles (cuando estaba Johnny) paró la grabación para hacerse la foto", detalló. Y completó: "Lo que sí, me pareció feo que un día tan importante se pusiera en agenda algo tan trivial".

Finalmente, Lozano dejó claro que no hubo enojo personal, aunque sí cuestionó la actitud que terminó opacando la nota con Depp: "Me parece que era mejor priorizar la entrevista y luego lo otro, entiendo su cabeza, da contenido y material, pero bueno, Wanda es así".

Como cierre inesperado, también llamó la atención la reacción de Mauro Icardi tras la foto de su exesposa con el actor. El futbolista dejó de seguir a Johnny Depp en Instagram, un gesto que no pasó inadvertido y que muchos usuarios interpretaron como una clara muestra de disgusto.

