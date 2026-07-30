Zaira y Wanda Nara rompieron el silencio sobre la supuesta traición que las distanció: "Tremendo caos"

En realidad, Zaira Nara y Wanda Nara participaron de una propuesta junto a una reconocida empresa de productos de limpieza. Según explicaron, aceptaron formar parte del experimento social "para mostrar lo rápido que se esparcen los rumores, el hate y la toxicidad en redes". De esa manera, buscaron reflejar la velocidad con la que una mínima señal puede convertirse en noticia y generar un fuerte impacto mediático.

La campaña también sirvió para dejar un mensaje dirigido a quienes las siguen diariamente en las plataformas digitales. A partir de la repercusión que generó el supuesto conflicto familiar, las hermanas invitaron a reflexionar sobre la forma en que se consume y comparte la información en internet.

"Por eso, te invitamos a no creer en todo lo que lees y a no sumarte comentando de forma negativa", escribieron, con el objetivo de promover una actitud más responsable frente a los contenidos que circulan en las redes sociales.

Así, quedó descartada cualquier versión sobre una crisis en la relación entre Zaira Nara y Wanda Nara. Lejos de confirmar un enfrentamiento, ambas utilizaron la enorme repercusión que generó el episodio para exponer la facilidad con la que se viralizan los rumores y remarcar la importancia de no contribuir a la difusión de mensajes negativos ni de historias que no tienen sustento.

Cuáles fueron los fuertes mensajes de Wanda Nara y Mauro Icardi tras la audiencia en Milán

La disputa judicial entre Wanda NarayMauro Icardi sumó un nuevo capítulo este miércoles con una audiencia decisiva en Italia, en medio del conflicto que mantienen tras el robo sufrido en la casa de la empresaria y la desaparición de la documentación de sus hijas. Finalizado el encuentro, ambos recurrieron a las redes sociales para expresar sus posturas con fuertes mensajes.

Apenas terminó la audiencia, Wanda Nara utilizó sus historias de Instagram para compartir un contundente descargo en el que manifestó su inquietud por la posición que, según aseguró, adoptó su ex pareja respecto al futuro de las menores.

"Recién salgo del tribunal italiano, donde el papá de las menores comunicó a través de su abogada presente que no quiere que mis hijas menores vuelvan a tocar piso argentino", escribió la conductora.

Luego amplió su mensaje y, junto al emoji de un corazón roto, expresó la angustia que atraviesa por la situación: "Además agregó que no autoriza a que vuelvan al colegio argentino y que las anotara en Italia hasta que las deporten en Turquía, donde él sostiene que deben estar".

Minutos después, la mediática eliminó esa publicación de sus historias. En su lugar, compartió la captura de un medio italiano que llevaba como título: "Icardi no podrá dejar la Argentina hasta firmar la documentación de sus hijas".

Por su parte, Mauro Icardi también eligió Instagram para dar su versión de lo ocurrido tras la audiencia celebrada en Milán y lanzó una dura advertencia en medio de la disputa judicial con Wanda Nara.

"Terminó la audiencia en Milán, la jueza se reservó el resultado porque para la Justicia italiana la señora solo se hace la que llora pero no presenta documentación, en Argentina la joyita de la jueza de feria reparte prohibiciones de salida del país como si fueran caramelos y sin medio documento acreditado", sostuvo el delantero.

Finalmente, el futbolista cerró su descargo con una frase desafiante: "Y me decían loco... Como siempre, voy a ir con todo y contra todos".