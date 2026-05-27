Un juego que terminó en tragedia: un nene de 8 años murió tras atragantarse con un clásico juguete

Según trascendió, los médicos detectaron que el menor tenía un objeto alojado en las vías respiratorias que le impedía el ingreso de aire. Más tarde se confirmó que se trataba de una bolita de vidrio que había quedado atrapada en la zona de la laringe.

En el hospital realizaron distintas maniobras de reanimación e intentos para remover el elemento, aunque el cuadro ya era crítico y no pudo ser revertido.

“Se hizo todo lo posible”, señalaron desde el hospital al referirse al trabajo realizado por el equipo médico.