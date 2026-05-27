Un juego que terminó en tragedia: un nene de 8 años murió tras atragantarse con un clásico juguete

La localidad santafesina de Grütly atraviesa horas de profundo dolor luego de la muerte de un nene de 8 años que sufrió un accidente doméstico mientras se encontraba en su casa.
El chico sufrió una severa obstrucción respiratoria y fue trasladado de urgencia a un hospital de mayor complejidad, pero los médicos no lograron salvarlo.
Un juego que terminó en tragedia: un niño de 8 años murió tras atragantarse con una bolita de vidrio
La localidad santafesina de Grütly atraviesa horas de profundo dolor luego de la muerte de un nene de 8 años que sufrió un accidente doméstico mientras se encontraba en su casa.
Todo ocurrió durante la noche del lunes, cuando el menor comenzó a presentar serias dificultades para respirar. De inmediato, fue asistido por personal médico de la zona y, debido a la gravedad del cuadro, se decidió su traslado urgente a un centro de salud de mayor complejidad.
El operativo sanitario se realizó bajo protocolo de emergencia hacia el Samco Dr. Alonso Criado, ubicado en la ciudad de Esperanza. Durante el trayecto trabajaron en conjunto agentes de tránsito y efectivos policiales para facilitar el rápido avance de la ambulancia.
Según trascendió, los médicos detectaron que el menor tenía un objeto alojado en las vías respiratorias que le impedía el ingreso de aire. Más tarde se confirmó que se trataba de una bolita de vidrio que había quedado atrapada en la zona de la laringe.
En el hospital realizaron distintas maniobras de reanimación e intentos para remover el elemento, aunque el cuadro ya era crítico y no pudo ser revertido.
“Se hizo todo lo posible”, señalaron desde el hospital al referirse al trabajo realizado por el equipo médico.