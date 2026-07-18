Cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en el AMBA durante la final del Mundial

El empresario recordó además que, tras la victoria frente a Inglaterra en semifinales, varias unidades sufrieron importantes daños. "Hubo colectivos con vidrios y espejos rotos, además de daños en los equipos de aire acondicionado porque muchas personas se subieron a los techos para festejar", afirmó.

Argentina enfrentará a España el domingo a las 16:00 en el MetLife de Nueva Jersey por la final de la Copa del Mundo (Foto: REUTERS)

Las líneas de DOTA que podrían dejar de circular

Las líneas alcanzadas por la medida son:

7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216 (incluye las líneas 166 y 236), 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.

Desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) también indicaron que podrían registrarse modificaciones en las frecuencias debido a la menor demanda durante el partido y que cada empresa decidirá cómo implementar los cambios.

Cómo funcionarán los trenes y el subte

Desde Trenes Argentinos confirmaron que las líneas Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur prestarán servicio con su cronograma habitual de domingo, sin modificaciones especiales por la final. En el caso del subte, Emova informó que todas las líneas funcionarán normalmente.

Los trenes circularán con cronograma de domingo este 19 de julio. (Foto: REUTERS)

No obstante, la empresa aclaró que, si se registra una gran afluencia de pasajeros antes o después del encuentro, el servicio será monitoreado en forma permanente junto con la Policía de la Ciudad y las autoridades porteñas para garantizar la seguridad operativa.

Habrá un fuerte operativo de seguridad en el Obelisco

El Gobierno porteño y la administración de Jorge Macri prepararon un operativo especial para la zona del Obelisco y la avenida 9 de Julio, donde se espera una masiva concentración de hinchas en caso de que Argentina conquiste el título.

El dispositivo contará con unos 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad y será supervisado en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

Al finalizar el partido se instalarán vallados en distintos puntos estratégicos para ordenar la circulación y prevenir incidentes.

El Subte funcionará de forma normal. (Foto: archivo)

Los cortes y vallados estarán ubicados en:

Avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito.

Avenida Corrientes, entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña), entre Cerrito y Libertad.

Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña), entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

Las autoridades recomendaron evitar la circulación por el microcentro porteño durante las horas posteriores a la final y utilizar medios alternativos de transporte en caso de ser necesario.