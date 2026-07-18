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Cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en el AMBA durante la final del Mundial

Varias empresas confirmaron modificaciones en sus servicios, mientras que los trenes mantendrán su cronograma habitual de domingo y el subte funcionará normalmente.

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Cómo funcionarán los colectivos

Cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes en el AMBA. (Foto: archivo)

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España, que se disputará este domingo 19 de julio desde las 16, no solo paralizará al país por el fútbol. También habrá cambios en el transporte público del AMBA y un importante operativo de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires ante los posibles festejos de los hinchas.

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Ricardo Darín brilla en Netflix con la mejor película argentina basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

Varias empresas de colectivos confirmaron modificaciones en sus servicios, mientras que los trenes mantendrán su cronograma habitual de domingo y el subte funcionará normalmente, aunque con monitoreo permanente si se registra una gran concentración de pasajeros.

El director del Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, confirmó que las 180 líneas que integran la empresa circularán con frecuencia de domingo hasta las 16, horario de inicio del partido entre Argentina y España.

Según explicó, la medida busca proteger a los trabajadores y a los pasajeros, ya que tras los encuentros de la Selección suelen producirse festejos masivos y complicaciones para circular. "Después del partido la circulación suele verse afectada por los cortes de tránsito y las celebraciones", señaló Pasciuto en TN.

El empresario recordó además que, tras la victoria frente a Inglaterra en semifinales, varias unidades sufrieron importantes daños. "Hubo colectivos con vidrios y espejos rotos, además de daños en los equipos de aire acondicionado porque muchas personas se subieron a los techos para festejar", afirmó.

Argentina enfrentar&aacute; a Espa&ntilde;a el domingo a las 16:00 en el MetLife de Nueva Jersey por la final de la Copa del Mundo (Foto: REUTERS)

Argentina enfrentará a España el domingo a las 16:00 en el MetLife de Nueva Jersey por la final de la Copa del Mundo (Foto: REUTERS)

Las líneas de DOTA que podrían dejar de circular

Las líneas alcanzadas por la medida son:

7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216 (incluye las líneas 166 y 236), 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.

Desde la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) también indicaron que podrían registrarse modificaciones en las frecuencias debido a la menor demanda durante el partido y que cada empresa decidirá cómo implementar los cambios.

Cómo funcionarán los trenes y el subte

Desde Trenes Argentinos confirmaron que las líneas Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur prestarán servicio con su cronograma habitual de domingo, sin modificaciones especiales por la final. En el caso del subte, Emova informó que todas las líneas funcionarán normalmente.

Los trenes circular&aacute;n con cronograma de domingo este 19 de julio. (Foto: REUTERS)

Los trenes circularán con cronograma de domingo este 19 de julio. (Foto: REUTERS)

No obstante, la empresa aclaró que, si se registra una gran afluencia de pasajeros antes o después del encuentro, el servicio será monitoreado en forma permanente junto con la Policía de la Ciudad y las autoridades porteñas para garantizar la seguridad operativa.

Habrá un fuerte operativo de seguridad en el Obelisco

El Gobierno porteño y la administración de Jorge Macri prepararon un operativo especial para la zona del Obelisco y la avenida 9 de Julio, donde se espera una masiva concentración de hinchas en caso de que Argentina conquiste el título.

El dispositivo contará con unos 1.000 efectivos de la Policía de la Ciudad y será supervisado en tiempo real desde el Centro de Monitoreo Urbano (CMU).

Al finalizar el partido se instalarán vallados en distintos puntos estratégicos para ordenar la circulación y prevenir incidentes.

El Subte funcionar&aacute; de forma normal. (Foto: archivo)

El Subte funcionará de forma normal. (Foto: archivo)

Los cortes y vallados estarán ubicados en:

  • Avenida Corrientes, entre Libertad y Cerrito.
  • Avenida Corrientes, entre Carlos Pellegrini y Suipacha.
  • Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña), entre Cerrito y Libertad.
  • Diagonal Norte (Roque Sáenz Peña), entre Carlos Pellegrini y Suipacha.

Las autoridades recomendaron evitar la circulación por el microcentro porteño durante las horas posteriores a la final y utilizar medios alternativos de transporte en caso de ser necesario.

En pocas palabras

  • Transporte público: Colectivos y trenes funcionarán con cronograma de domingo y subtes normalmente ante la final del Mundial.
  • Servicios afectados: Empresas de colectivos modificarán frecuencias hasta las 16, mientras que trenes y subtes mantendrán su servicio habitual.
  • Operativo de seguridad: Se prevé un fuerte dispositivo policial en el Obelisco y microcentro porteño ante posibles festejos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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