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Horror: detuvieron a un hombre acusado de abusar a seis menores durante más de diez años

La División Homicidios de la PFA capturó a Carlos Alberto Avalos Vallejo, buscado por corromper a menores, entre ellos un niño con retraso madurativo.

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Avalos Vallejo tras su captura. (Foto: PFA)

Avalos Vallejo tras su captura. (Foto: PFA)

La Policía Federal Argentina detuvo a un hombre acusado de haber abusado sexualmente de seis menores de edad durante más de una década en el partido bonaerense de Merlo. El sospechoso quedó a disposición de la Justicia en una causa que investiga presuntos delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores.

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El detenido fue identificado como Carlos Alberto Ávalos Vallejo, de nacionalidad paraguaya y albañil de profesión. Fue capturado por efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina en la localidad de Parque San Martín, luego de una investigación encabezada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°6 de Morón.

La causa está a cargo del fiscal Fernando Siquier Rodríguez, quien investiga una serie de hechos que, según la acusación, habrían ocurrido entre marzo de 2014 y octubre de 2024 en una vivienda de Mariano Acosta, partido de Merlo.

El albañil era vecino y amigo de los padres de las víctimas, todos ellos de la comunidad paraguaya. Así, lograba que los menores vayan a su casa a ver televisión y quedarse a dormir. Allí, tras convidarles caramelos, los atacaba.

El alba&ntilde;il antes de su traslado a una celda. (Foto: PFA)

El albañil antes de su traslado a una celda. (Foto: PFA)

El detalle de los hechos, de acuerdo a un informe del caso, es barbárico. Ávalos Vallejo no solo los habría violado, sino que también los forzaba a tener sexo entre ellos mientras “los amenazaba con un machete o con un rifle” para lograr su silencio. Les aseguraba, incluso, que mataría “a sus padres y hermanos” si contaban los abusos sufridos.

El profundo daño a las víctimas

El daño en una de las víctimas fue tan profundo que el menor sufrió trastornos de aprendizaje. Los padres consultaron a un psicólogo y el especialista detectó signos compatibles con un posible abuso sexual.

Así, comenzó una serie de denuncias en donde otros niños revelaron situaciones idénticas. Las familias de las víctimas, indignadas, incendiaron la casa de Ávalos Vallejo, que abandonó su barrio para refugiarse en la casa de un sobrino, donde, finalmente, la División Homicidios de la PFA lo encontró. Irónicamente, los relatos en torno al acusado lo retrataban como “un vecino modelo”.

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