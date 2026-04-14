Clima irrespirable en LN+: revelan la feroz interna entre Débora Plager y Cristina Pérez

La situación se vuelve aún más compleja porque, como él mismo señaló, "Cristina es figura y por eso no pueden despedirla pero las autoridades no saben más qué hacer con ella".

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Cuál fue el gran anuncio de Cristina Pérez con Luis Petri

Lejos de los escándalos mediáticos y de las turbulencias que suelen atravesar otras parejas del mundo del espectáculo, Cristina Pérez y Luis Petri continúan consolidando una relación que parece fortalecerse con el paso del tiempo. Desde que comenzaron su historia en 2021, el vínculo se fue afianzando tanto en lo íntimo como en lo público.

En esta ocasión, la exposición llegó por un motivo muy especial: el cumpleaños de Petri, celebrado cada 1 de abril. La periodista eligió sus redes sociales para dedicarle un mensaje cargado de ternura, donde dejó en evidencia el amor profundo y la admiración que siente por él.

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Te amo y te celebro, agradeciéndole a Dios por haberte encontrado y pidiéndole que te bendiga hoy y cada día”, escribió Cristina en un posteo acompañado por varias imágenes de la pareja.

El saludo no se limitó a esas primeras palabras. En el mismo mensaje, Pérez fue más allá y destacó las virtudes que más aprecia de su compañero: “Sos un hombre justo y bueno. Admiro tu coraje y tu determinación. Que nada te aparta de tus metas pero ante todo que sos noble para dar pelea. Te amo infinitamente”.

Entre agendas cargadas, compromisos profesionales y la constante exposición mediática, Cristina y Luis volvieron a mostrarse unidos y enamorados. Su relación parece sostenerse en la admiración mutua y el apoyo incondicional, pilares de una historia que sigue creciendo con firmeza.