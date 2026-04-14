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Clima irrespirable en LN+: revelan la feroz interna entre Débora Plager y Cristina Pérez

En Puro Show, Pampito reveló la fuerte interna entre Cristina Pérez y Débora Plager que genera tensión en LN+.

14 abr 2026, 12:55
debora plager, cristina pérez
debora plager, cristina pérez

En los pasillos de LN+ se respira un clima de incomodidad. La relación entre dos de las figuras más visibles de la señal atraviesa un momento delicado y, según trascendió, la situación preocupa seriamente a las autoridades del canal. El conflicto, que se arrastra desde hace meses, fue expuesto en televisión por Pampito en Puro Show (El Trece), donde detalló cómo fue creciendo esta interna.

"El año pasado, Cristina Pérez iba con su programa de 19 a 20 pero este año, la bajaron una hora y compite de lleno con Eduardo Feinmann que está en A24. A ella se le está haciendo difícil el rating, porque él la dobla en número. El año pasado, con el otro horario, también perdía pero daba más pelea", explicó el periodista.

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La reacción de Pérez no tardó en llegar y, según Pampito, se tradujo en una especie de protesta diaria. "Está furiosa con las autoridades y llega casi todos los días tarde a propósito. Débora Plager, que está en el programa anterior, se cansó de que les pidan que estiren. El viernes pasado llegó al límite de la paciencia de porque su colega apareció en el estudio 17 minutos después de su horario", agregó.

El clima interno, de acuerdo con lo relatado, es cada vez más difícil de manejar. "Hay un quilombo en LN+ porque no saben cómo frenarla", lanzó Pampito.

La situación se vuelve aún más compleja porque, como él mismo señaló, "Cristina es figura y por eso no pueden despedirla pero las autoridades no saben más qué hacer con ella".

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Cuál fue el gran anuncio de Cristina Pérez con Luis Petri

Lejos de los escándalos mediáticos y de las turbulencias que suelen atravesar otras parejas del mundo del espectáculo, Cristina Pérez y Luis Petri continúan consolidando una relación que parece fortalecerse con el paso del tiempo. Desde que comenzaron su historia en 2021, el vínculo se fue afianzando tanto en lo íntimo como en lo público.

En esta ocasión, la exposición llegó por un motivo muy especial: el cumpleaños de Petri, celebrado cada 1 de abril. La periodista eligió sus redes sociales para dedicarle un mensaje cargado de ternura, donde dejó en evidencia el amor profundo y la admiración que siente por él.

“Feliz cumpleaños, amor de mi vida. Te amo y te celebro, agradeciéndole a Dios por haberte encontrado y pidiéndole que te bendiga hoy y cada día”, escribió Cristina en un posteo acompañado por varias imágenes de la pareja.

El saludo no se limitó a esas primeras palabras. En el mismo mensaje, Pérez fue más allá y destacó las virtudes que más aprecia de su compañero: “Sos un hombre justo y bueno. Admiro tu coraje y tu determinación. Que nada te aparta de tus metas pero ante todo que sos noble para dar pelea. Te amo infinitamente”.

Entre agendas cargadas, compromisos profesionales y la constante exposición mediática, Cristina y Luis volvieron a mostrarse unidos y enamorados. Su relación parece sostenerse en la admiración mutua y el apoyo incondicional, pilares de una historia que sigue creciendo con firmeza.

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