Cómo sigue la agenda del papa León XIV después de la masiva convocatoria y la misa

La última actividad del lunes será a las 19.45, cuando compartirá una cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires.

La agenda del papa León XIV para el martes: viajará a Córdoba y se reunirá con jóvenes

La visita apostólica continuará este martes 10 de noviembre con un viaje a la provincia de Córdoba. El avión papal partirá desde Buenos Aires a las 7.30 y está previsto que llegue al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9.

A las 10, León XIV celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego, a las 15.15, mantendrá un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Por la tarde regresará a Buenos Aires. A las 20.15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde también tiene previsto pronunciar un discurso.

La última jornada del Papa en la Argentina: visita a Devoto y misa en Luján

El miércoles 11 será la última jornada de León XIV en el país. El cronograma contempla una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto, a las 8.

A las 10, el Pontífice celebrará una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina.

La despedida oficial está prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Media hora después, el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira apostólica por Sudamérica.