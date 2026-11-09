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Cómo sigue la agenda del papa León XIV después de la masiva convocatoria y la misa

Tras la celebración en el Monumento de los Españoles, el Sumo Pontífice retomará sus actividades este lunes por la tarde con un encuentro con representantes del mundo del trabajo en la UCA. Luego se reunirá con referentes de distintas religiones, participará de una celebración en la Catedral Metropolitana y cerrará el día con una cena junto a los obispos argentinos.

Cómo sigue la agenda del papa León XIV después de la misa en Palermo (Foto: Reuters)

Cómo sigue la agenda del papa León XIV después de la misa en Palermo (Foto: Reuters)

El papa León XIV continuará este lunes con una intensa agenda de actividades en la Argentina después de encabezar una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo. La jornada tendrá nuevos encuentros institucionales, sociales y religiosos antes de concluir por la noche en el Arzobispado de Buenos Aires.

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El primer compromiso de la tarde está previsto para las 16.10 en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero, donde el Pontífice se reunirá con representantes del mundo del trabajo. Del encuentro participarán dirigentes sindicales, empresarios y referentes de movimientos sociales.

Más tarde, a las 17.30, León XIV se trasladará al Palacio San Martín, sede de la Cancillería, para mantener una reunión con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas. La actividad estará centrada en el diálogo entre las distintas confesiones.

A las 18.45, el Papa participará de la celebración de vísperas en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad, junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales. Se trata de una oración litúrgica de la tarde que forma parte de la agenda religiosa de la visita.

La última actividad del lunes será a las 19.45, cuando compartirá una cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires.

La agenda del papa León XIV para el martes: viajará a Córdoba y se reunirá con jóvenes

La visita apostólica continuará este martes 10 de noviembre con un viaje a la provincia de Córdoba. El avión papal partirá desde Buenos Aires a las 7.30 y está previsto que llegue al aeropuerto Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9.

A las 10, León XIV celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Luego, a las 15.15, mantendrá un encuentro en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Por la tarde regresará a Buenos Aires. A las 20.15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en Palermo, donde también tiene previsto pronunciar un discurso.

La última jornada del Papa en la Argentina: visita a Devoto y misa en Luján

El miércoles 11 será la última jornada de León XIV en el país. El cronograma contempla una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Devoto, a las 8.

A las 10, el Pontífice celebrará una misa en la plaza frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, uno de los principales centros de peregrinación religiosa de la Argentina.

La despedida oficial está prevista para las 13.30 en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Media hora después, el Papa partirá rumbo a Lima, Perú, donde continuará su gira apostólica por Sudamérica.

En pocas palabras

  • Agenda Papal: El Papa León XIV continúa sus actividades en Argentina tras la misa en Palermo.
  • Encuentros Clave: Se reunirá con trabajadores, líderes religiosos y participará de celebraciones litúrgicas.
  • Viajes Posteriores: Su agenda incluye visitas a Córdoba y Luján antes de partir a Perú.
Resumen generado por Thinkindot AI
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