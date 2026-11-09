Papa León XIV en Argentina, EN VIVO: la misa en Buenos Aires, la agenda de hoy y las últimas noticias

El conmovedor relato de Marta, la mujer del Cottolengo que emocionó al papa León XIV

Uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione estuvo marcado por el testimonio de Marta Torres, una mujer que vive en la institución y que se animó a compartir frente al Pontífice una historia de vida atravesada por el abandono, las dificultades y la búsqueda de un lugar donde sentirse contenida.

En silla de ruedas, Marta le contó al Santo Padre que nació con parálisis cerebral, una condición que le impide caminar y ver. También recordó uno de los episodios más dolorosos de su infancia: su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños y nunca regresó. A partir de entonces, su papá y sus hermanos quedaron a cargo de su cuidado.

"Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, internaciones, operaciones y numerosos tratamientos", relató durante el encuentro. Su historia también estuvo marcada por una larga búsqueda de un espacio donde pudiera vivir y recibir los cuidados que necesitaba. Según explicó, durante años recorrió distintos lugares, pero ninguno lograba ofrecerle una solución permanente ni las condiciones adecuadas.

Leé la nota completa