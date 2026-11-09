Papa León XIV en Argentina, EN VIVO: la misa en Buenos Aires, la agenda de hoy y las últimas noticias

El papa León XIV continúa este lunes su histórica visita a la Argentina con una intensa agenda de actividades en Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Después de su llegada al país y de los primeros encuentros oficiales, el Sumo Pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encabezará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
La misa en el Monumento de los Españoles será trasmitida por cadena nacional
El Gobierno confirmó que la misa del Papa en el Monumento de los Españoles prevista para este lunes alrededor de las 11.30 será trasmitida por cadena nacional.
Este domingo, también se trasmitieron por cadena los primeros pasos del Pontífice en el país. Hasta el momento, no está previsto que emitan otra actividad del papa León XIV por ese canal.