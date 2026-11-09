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Papa León XIV en Argentina, EN VIVO: la misa en Buenos Aires, la agenda de hoy y las últimas noticias

El Sumo Pontífice tendrá una intensa jornada en Buenos Aires, con una visita al Cottolengo Don Orione en Claypole y una misa multitudinaria en Palermo. Seguí el minuto a minuto, los horarios de las actividades y las últimas novedades de su visita al país.

Papa León XIV en Argentina, EN VIVO: la misa en Buenos Aires, la agenda de hoy y las últimas noticias Foto: Reuters

Papa León XIV en Argentina, EN VIVO: la misa en Buenos Aires, la agenda de hoy y las últimas noticias Foto: Reuters

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El papa León XIV continúa este lunes su histórica visita a la Argentina con una intensa agenda de actividades en Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Después de su llegada al país y de los primeros encuentros oficiales, el Sumo Pontífice visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, y encabezará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

La jornada también incluirá reuniones con representantes del mundo del trabajo, referentes de distintas comunidades religiosas y miembros del Episcopado argentino. Se trata de uno de los días centrales de su visita apostólica, que se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre.

Seguí en esta cobertura de A24.com todas las novedades de la visita del papa León XIV a la Argentina, los detalles de la misa en Buenos Aires, sus actividades oficiales, los horarios y las últimas noticias.

La misa en el Monumento de los Españoles será trasmitida por cadena nacional

El Gobierno confirmó que la misa del Papa en el Monumento de los Españoles prevista para este lunes alrededor de las 11.30 será trasmitida por cadena nacional.

Este domingo, también se trasmitieron por cadena los primeros pasos del Pontífice en el país. Hasta el momento, no está previsto que emitan otra actividad del papa León XIV por ese canal.

El conmovedor relato de Marta, la mujer del Cottolengo que emocionó al papa León XIV

Uno de los momentos más emotivos de la visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione estuvo marcado por el testimonio de Marta Torres, una mujer que vive en la institución y que se animó a compartir frente al Pontífice una historia de vida atravesada por el abandono, las dificultades y la búsqueda de un lugar donde sentirse contenida.

En silla de ruedas, Marta le contó al Santo Padre que nació con parálisis cerebral, una condición que le impide caminar y ver. También recordó uno de los episodios más dolorosos de su infancia: su madre la abandonó un día antes de su cumpleaños y nunca regresó. A partir de entonces, su papá y sus hermanos quedaron a cargo de su cuidado.

"Desde muy joven tuve que afrontar muchas dificultades, internaciones, operaciones y numerosos tratamientos", relató durante el encuentro. Su historia también estuvo marcada por una larga búsqueda de un espacio donde pudiera vivir y recibir los cuidados que necesitaba. Según explicó, durante años recorrió distintos lugares, pero ninguno lograba ofrecerle una solución permanente ni las condiciones adecuadas.

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El mensaje de bienvenida del obispo de Lomas de Zamora

"Querido Santo Padre, agradecemos profundamente su visita a nuestra patria", enfatizó el obispo de Lomas de Zamora, Jorge Rubén Lugones. Y notablemente emocionado expresó: "Los fieles de esta iglesia local lo recibimos con inmensa alegría y esperanza. Estamos profundamente felices y agradecidos a Dios de tenerlo entre nosotros. Bienvenido Santo Padre a la Diócesis de Lomas de Zamora".

En ese marco, el obispo expresó: "Iniciar su visita pastoral entre los más vulnerables es plenamente coherente con sus palabras en Magnifica Humanitas. Nos demuestra con el ejemplo que no debemos temer ensuciarnos las manos en la obra de nuestro tiempo para que la piedra desechada, los pobres, los enfermos, los migrantes, los pequeños, se conviertan en piedras angulares sobre las cuales se pueda edificar un hogar común sólido y hospitalario".

León XIV destacó la labor del Cottolengo Don Orione: “Todo nos habla del amor de Dios”

Tras escuchar a algunos de los residentes del Cottolengo, a quienes les agradeció por sus testimonios, el Papa dijo que lo recibieron “con tanto entusiasmo y alegría”. “Su fundador quiso que se reconociera a este lugar como la ciudad de la caridad”, prosiguió León XIV sobre Don Orione.

Además, resaltó el trabajo de la institución y el espíritu de comunidad que caracteriza al hogar. “Hay lugares, como este Hogar, en los que la caridad no solo se ve expresada en las obras, sino que se reconoce en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa y, hasta podríamos decir, en el aire que se respira”, expresó.

En ese sentido, definió al establecimiento como “una comunidad fraterna de puertas abiertas” y destacó que allí “todo nos habla del amor de Dios”.

"Este lugar no descarta a las personas, las incorpora a la vida social", completó.

Le&oacute;n XIV destac&oacute; la labor del Cottolengo Don Orione (Foto: Reuters)

León XIV destacó la labor del Cottolengo Don Orione (Foto: Reuters)

Abel Pintos le cantó al papa León XIV durante la ceremonia en el Cottolengo Don Orione

El músico argentino Abel Pintos protagonizó uno de los momentos especiales de la visita del Pontífice al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El cantante abrió su presentación frente a León XIV con “La llave”, en el marco de la ceremonia que se desarrolla en la institución.

Abel Pintos le cant&oacute; al papa Le&oacute;n XIV durante la ceremonia en el Cottolengo Don Orione (Foto: Captura de pantalla A24)

Abel Pintos le cantó al papa León XIV durante la ceremonia en el Cottolengo Don Orione (Foto: Captura de pantalla A24)

Comenzó la celebración religiosa en el Cottolengo Don Orione

Luego de saludar a los fieles que se acercaron para recibirlo, el papa León XIV ingresó a la capilla del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde participa de una celebración religiosa. El obispo de Lomas de Zamora, Jorge Lugones, fue el encargado de darle la bienvenida al Sumo Pontífice durante su visita a la institución del sur del conurbano bonaerense.

Tras el ingreso, tomó la palabra Jorge Silanes, director del Cottolengo de Don Orione y expresó: “Este lugar se viste de fiesta para recibirlo y tener un encuentro profundo con usted”.

“En este pequeño Cottolengo se vive alegremente, se reza, se trabaja en la medida que lo permiten las fuerzas, se ama a dios y se sirve a los pobres. Su presencia nos llena de consuelo y renueva nuestras fuerzas. Gracias por señalarnos el camino y recorrerlo junto a los más vulnerables, por ser voz de los que no tienen voz”, dijo Silanes frente al Papa.

Comenz&oacute; la celebraci&oacute;n religiosa en el Cottolengo Don Orione (Foto: Captura de pantalla A24)

Comenzó la celebración religiosa en el Cottolengo Don Orione (Foto: Captura de pantalla A24)

León XIV llegó al Cottolengo Don Orione a bordo del papamóvil

El papa León XIV se subió al papamóvil para recorrer los últimos 700 metros hasta la entrada del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. El Pontífice realizó el traspaso desde la camioneta en la que se trasladaba y fue recibido por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en el marco de su visita a la institución.

Le&oacute;n XIV lleg&oacute; al Cottolengo Don Orione a bordo del papam&oacute;vil (Foto: Reuters)

León XIV llegó al Cottolengo Don Orione a bordo del papamóvil (Foto: Reuters)

Cientos de fieles salieron a las calles del conurbano para saludar al Papa

Cientos de personas se congregaron a lo largo del recorrido del papa León XIV por el conurbano bonaerense, en dirección al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole. A la altura de Lomas de Zamora, los fieles se acercaron para saludar el paso de la comitiva eclesiástica, con banderas argentinas y otras con los colores papales.

El Papa inicia con esta visita su actividad en su segunda jornada en la Argentina. Mientras tanto, en la entrada de la institución ya esperaba el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para darle la bienvenida al Pontífice.

Tras el mensaje de León XIV, los empresarios del G6 buscan impulsar un acuerdo

Las principales cámaras empresariales de la Argentina anunciaron que impulsarán una mesa de diálogo con los distintos sectores de la sociedad una vez finalizada la visita del papa León XIV al país. La iniciativa fue presentada por el Grupo de los Seis (G6), que propuso convocar a representantes de los poderes del Estado, las provincias, los trabajadores y las organizaciones civiles para alcanzar acuerdos de largo plazo.

El planteo fue difundido a través de un comunicado titulado "Bienvenido, Santo Padre", en el que las entidades empresariales destacaron la importancia de recuperar la confianza, fortalecer el diálogo y construir consensos que puedan sostenerse más allá de los cambios de gobierno.

La historia del Cottolengo Don Orione: el emblemático hogar de Claypole que visitará el Papa

El papa León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole, partido de Almirante Brown. Será una de las primeras actividades sociales de su agenda en la provincia de Buenos Aires y tendrá como protagonistas a las personas con discapacidad que viven en la institución y a los trabajadores que las acompañan diariamente.

Se trata de uno de los espacios más emblemáticos de la obra de Don Orione en la Argentina. Actualmente, alberga a 415 residentes y cuenta con una estructura de pequeños hogares, donde se busca recrear un ambiente familiar y brindar acompañamiento permanente.

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El papa León XIV salió hacia el Cottolengo: corte total en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

El papa León XIV salió de la Nunciatura, en Recoleta, hacia el Cottolengo de Don Orione, en Claypole. El Sumo Pontífice recorrerá el establecimiento ubicado en Claypole, en la zona sur del conurbano bonaerense. Más tarde, encabezará una homilía en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

En el marco del operativo de seguridad por la visita del papa León XIV, se dispuso un corte total de circulación en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno. La medida afecta el tránsito vehicular y forma parte del dispositivo desplegado para garantizar el traslado y la seguridad del Sumo Pontífice durante sus actividades en Buenos Aires.

Dónde ubicarse para ver al Papa durante su recorrido por avenida del Libertador

El escenario principal estará instalado en el cruce de Avenida del Libertador y Sarmiento, frente al Monumento de los Españoles. Sin embargo, no será necesario ubicarse exclusivamente en ese punto para seguir la celebración. El público podrá distribuirse a lo largo del corredor habilitado hasta Olleros.

Para facilitar la participación de los asistentes, el operativo contempla la instalación de 33 pantallas gigantes, que permitirán seguir la ceremonia desde diferentes sectores.

También hay 30 carpas eucarísticas destinadas a la distribución de la comunión y 70 puestos de servicios, que incluirán hidratación, información, baños, atención sanitaria y espacios gastronómicos.

Se establecieron ocho puntos de ingreso al sector donde se desarrollará la celebración religiosa:

  • Avenida Intendente Bullrich y avenida Santa Fe.

  • Ortega y Gasset y Luis María Campos.

  • Olleros y Luis María Campos.

  • Teodoro García y Luis María Campos.

  • Virrey Vértiz y José Hernández.

  • Olleros y Valentín Alsina.

  • Dorrego y avenida Figueroa Alcorta.

  • Avenida Figueroa Alcorta y Doctor Roberto Levillier.

Uno de los puntos que requiere especial atención es el de Virrey Vértiz y José Hernández, que cerrará dos horas antes de la llegada del Santo Padre. Una vez finalizada la misa, la desconcentración se realizará por Gorostiaga, Maure y Avenida Dorrego, en dirección a Luis María Campos.

Expectativa por la misa del Papa: una multitud espera a León XIV sobre la avenida Del Libertador

Desde las 7 am que se habilitó el ingreso, la avenida Del Libertador presenta una importante concentración de fieles que se acercaron temprano para esperar la misa que el papa León XIV celebrará en el Monumento a los Españoles, en Palermo.

Antes de la ceremonia, el Papa recorrerá la Avenida del Libertador en una caravana que partirá desde Olleros y avanzará hasta el Monumento de los Españoles, en Palermo. Por ese motivo, el corte central de Libertador se aplicará entre Olleros y el monumento.

La vigilia previa a la misa en Palermo

Cientos de fieles se acercaron desde temprano al Monumento a los Españoles, en Palermo, para participar de la misa que encabezará el papa León XIV a las 11.30. Algunos incluso acamparon durante la noche para asegurarse un lugar cerca del altar. Desde la madrugada, comenzó el ingreso de los asistentes a través de los ocho accesos peatonales habilitados para el operativo.

Del Cottolengo Don Orione a la Casa Arzobispal

La agenda de actividades del papa León XIV para este lunes, comenzará en el Cottolengo Don Orione y finalizará, cerca de la noche, en la Casa Arzobispal, en una cena con los obispos argentinos.

Desde la Nunciatura Apostólica en la Ciudad, viajará hacia la provincia de Buenos Aires, recorrerá parte del conurbano con el Papamóvil y llegará, a las 9.15hs., a la localidad de Claypole, donde visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione. En esa misma localidad, el Papa tiene previsto un encuentro con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros miembros del Gabinete; posteriormente, cantará el artista Abel Pintos, quien interpretará algunas canciones en vivo.

A las 11:30hs. volverá a la Ciudad donde llevará a cabo la Santa Misa en el Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

Durante la tarde, León XIV participará de un encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA) situada en Puerto Madero, alrededor de las 16.hs. y, una hora y media después, mantendrá una reunión con líderes de comunidades cristianas y de distintas tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

Para finalizar la jornada, a las 18:45, asistirá a la celebración de las vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales en la Catedral Metropolitana y a las 19:45hs. concurrirá a la cena con los obispos argentinos en la Casa Arzobispal.

Papa León XIV en Argentina: la agenda de hoy, lunes 9 de noviembre

El cronograma del Santo Padre para este lunes contempla actividades religiosas, institucionales y encuentros con distintos sectores de la sociedad.

  • 9.15: visita al personal de servicio y a los huéspedes del Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, partido de Almirante Brown.

  • 11.30: Santa Misa en el Monumento de los Españoles, ubicado en Palermo, Ciudad de Buenos Aires.

  • 16.10: encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA), en Puerto Madero.

  • 17.30: reunión con líderes de comunidades cristianas y representantes de otras tradiciones religiosas en el Palacio San Martín.

  • 18.45: celebración de las Vísperas junto al Episcopado argentino y los equipos sinodales, en la Catedral Metropolitana.

  • 19.45: cena con los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires.

Leé también La primera jornada del papa León XIV en la Argentina, en fotos: los momentos más importantes
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